Jodie Devos et Marie Perbost : le grand duel avec l’Orchestre de chambre de Paris !

Jodie Devos et Marie Perbost se retrouvent pour un "French Bœuf de rentrée" avec l'Orchestre de chambre de Paris dirigé par Marzena Diakun. Lucienne Renaudin-Vary jouera le Concerto pour trompette et orchestre de Hummel et Marie-Ange Nguci le Concerto pour piano et orchestre de Mozart.

Jodie Devos / Marie Perbost, © Dominique Gaul / Christophe Pelé (ONP)