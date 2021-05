L'Instant lyrique à la Salle Gaveau : récital de Florian Sempey, baryton avec David Zobel au piano

Le baryton Florian Sempey, accompagné au piano par David Zobel dans le cadre de la saison "L'Instant Lyrique" 2020 / 2021 chante "Don Quichotte à Dulcinée", "Le poème de l’amour et de la mer", "Roméo et Juliette", "Hamlet"... et un florilège de bis !

David Zobel / Florian Sempey, © DR / Occurence