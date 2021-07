Hommage à Astor Piazzolla au Festival Radio France Occitanie Montpellier

2021 marque le centenaire de la naissance d’Astor Piazzolla, compositeur à la fois inclassable et très identifié, symbole du renouveau du tango argentin. En direct ce soir, le Quinteto Nuevo Tango joue ses œuvres - Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Jordan Victoria, Édouard Macarez et Félicien Brut.

Concert enregistré ce 21 juillet 2021 par France Musique et diffusé en direct de l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Astor Piazzolla découvre très jeune le bandonéon et en devient rapidement un des plus grands virtuoses. Bien que rencontrant un très grand succès en Argentine, il choisit de prendre un avion pour Paris et de s’inscrire en cours de composition avec Nadia Boulanger. Elle va le former à l’écriture classique mais aussi le convaincre de ne rien renier de son instrument et de sa culture populaire. Elle lui conseille d’écrire de la musique nouvelle pour le bandonéon, de mettre son savoir de compositeur de musique savante au service du renouveau de ce répertoire profondément populaire qu’est le Tango : le Nuevo Tango voit le jour. Piazzolla va réinventer ce répertoire et devenir un des compositeurs du XXe siècle les plus joués à travers le monde.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

S'il a bouleversé le cours de l’histoire du bandonéon, Piazzolla a dans le même temps profondément influencé l’avenir de son «cousin» : l’accordéon. Félicien Brut ne pouvait laisser passer cette année anniversaire sans lui rendre hommage. Il a donc initié la constitution du Quinteto Nuevo Tango en réunissant autour de lui cinq musiciens emblématiques de la nouvelle génération : Thomas Enhco, Thibaut Garcia, Jordan Victoria et Édouard Macarez. Ils proposent ensemble un programme pour accordéon, piano, guitare, violon et contrebasse qui fait la part belle aux compositions pour quintette de Piazzolla, des Quatre Saisons du Port de Buenos Aires à Escualo, en passant par la Suite de l’Ange. Et pour rendre hommage à ce musicien qui a tant écrit, les cinq amis ont aussi souhaité donner une place à la création dans leur programme. Thomas Enhco a composé Vol de Nuit spécialement pour cette formation bien peu commune dans l’univers classique.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Astor Piazzolla (1921-1992),

Las Cuatro Estaciones Porteñas

(Les Quatre Saisons du Port de Buenos-Aires) :

1. Verano Porteño

2. Otoño Porteño

3. Invierno Porteño

4. Primavera Porteña

Suite del Angel :

3. La Muerte del Angel. Fuga, movido

2. Milonga del Angel. Mélancólinco.

Escualo

Fugata

Adiós Nonino

Thomas Enhco (1988),

Vol de Nuit

Création mondiale

Félicien Brut : Accordéon

Thomas Enhco : Compositeur, Piano

Thibaut Garcia : Guitare

Jordan Victoria : Violon

Edouard Macarez : Contrebasse