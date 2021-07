Hervé Niquet dirige Haendel au Festival Radio France Occitanie Montpellier

Le Concert Spirituel est invité dans les plus prestigieuses salles internationales. Depuis sa fondation en 1987 par Hervé Niquet, il a participé à la redécouverte d’œuvres oubliées et interprète les grandes œuvres sacrées comme celles de Haendel ce soir, en direct de l'Opéra Berlioz à Montpellier.

, © Photo by Guy Vivien / Alpha Classics

Concert enregistré ce 15 juillet 2021 par France Musique et diffusé en direct de l'Opéra Berlioz du Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier :

La longue tradition de musiciens attachés à des princes ou des rois tend à prouver que la musique fut longtemps un élément incontournable pour asseoir un pouvoir politique. Haendel n’échappe pas à la règle et les Coronation Anthems, composés pour le couronnement de George II, tout comme le Te Deum de Dettingen, qui célèbre la victoire de l’Angleterre sur l’armée française à Dettingen en 1743, visent à renforcer la puissance de la couronne d’Angleterre. C’est encore pour célébrer un événement politique, la signature du Traité d’Aix-la-Chapelle en 1749, qu’Haendel écrit ses célèbres Feux d’artifice royaux, conçus au départ pour une formation gigantesque de 100 musiciens!

Georg Friedrich Haendel,

Te Deum de Dettingen HWV 283

Coronation Anthems (Hymnes du couronnement) :

My Heart is Inditing HWV 261

(Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur)

Music for the Royal Fireworks HWV 351

(Musique pour les feux d’artifice royaux) :

1. Ouverture

2. Bourrée

3. La Paix

4. La réjouissance

5. Menuets I et II

Coronation Anthems :

The King Shall Rejoice HWV 260

(Eternel, le Roi se réjouit de la protection puissante)

Traditionnel,

God save the Queen

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet : Direction musicale

