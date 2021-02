Hannu Lintu dirige l'Orchestre National de France & Kristian Bezuidenhout dans Lindberg, Beethoven, Schumann

"Première partie de ce concert, Kristian Bezuidenhout pianiste australien né en Afrique du Sud, joue le 3e Concerto pour piano de Beethoven. Auparavant vous aurez découvert "Marea" saisissante page orchestrale de Magnus Lindberg, et en sortie la 4e Symphonie de Robert Schumann" Benjamin François

"Pour le _Professeur Panula_, la direction d'orchestre n'est pas une discipline technique, c’est une discipline musicale. Sa philosophie était d'éviter d'enseigner la technique à l'élève pour ne pas interférer avec sa personnalité : chacun doit développer ses propres outils et ses propres solutions."Hannu Lintu

"LeProfesseur Ilya Musin,nous montrait comment on faisait les choses : indiquer une entrée, faire une phrase d'orchestre, déterminer certaines articulations... Et tout cela avec les mains. J'utilise encore certains des trucs qu'il m'a appris."Hannu Lintu

♫ Le programme du concert

♫ Concert #1

♪ Magnus Lindberg (1958-) : Marea (1989)

♪ Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Concerto pour piano et orchestre n°3

Kristian Bezuidenhout, piano. Orchestre National de France, direction Hannu Lintu

♫ L'entracte

Avec Kristian Bezuidenhout, l’un des claviéristes les plus doués d’aujourd’hui, aussi à l'aise au pianoforte, au clavecin, et au piano.

♪ W.-A. Mozart (1756-1791) : Une petite cantate allemande K.619 Die ihr des unermesslichen Weltalls Schöpfer ehrt - pour ténor et pianoforte ♪ Ludwig van Beethoven (1770-1827) : Abendlied unterm gestirnten Himmel, WoO 150 - Chant du soir sous le ciel étoilé

Mark Padmore (ténor), Kristian Bezuidenhout (pianoforte)

– Label Harmonia Mundi HMU 907611 (2015)

♫ Concert #2

♪ Robert Schumann (1810-1856) : Symphonie n°4 en ré mineur, Op. 120 (1841)

Kristian Bezuidenhout, piano

Orchestre National de France, direction Hannu Lintu

♫ L'après-concert

“Je suis convaincu que la musique est géniale si, à un moment donné, l'auditeur entrevoit une parcelle d'éternité. C'est, à mon avis, la seule justification de l'art. Le reste a peu d'importance"Einojuhani Rautavaara

♪ Einojuhani Rautavaara (1928-2016) :A Requiem in Our Time (I. Hymnus - II. Credo et Dubito - III. Dies Irae - IV. Lacrymosa)

Finnish Brass Symphony, direction Hannu Lintu

– Label Ondine Records ODE 957-2 (2000)

Enregistré 13-17 août 1997, in Henry Wood Hall, Glasgow, UK

♪ Einojuhani Rautavaara (1928-2016) :Symphonie n°3 Op. 20.Royal Scottish National Orchestra, direction Hannu Lintu

– Label Naxos 8.554147 (1998)

Enregistré Tampere Hall, Finland - les 1 et 2 juin 2010

♪ Uljas Pulkkis (1975-) : Vernal Bloom, poème symphonique (2008)Tampere Philharmonic Orchestra, direction Hannu Lintu

– Label Ondine Records ODE 1176-2 (2011)