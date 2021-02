L’Orchestre Philharmonique de Radio France, Hakan Hardenberger et Fabien Gabel jouent Tomasi et Ravel

En direct de l'Auditorium, Fabien Gabel dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France aux côtés du trompettiste suédois Hakan Hardenberger. Au programme, deux compositeurs français : Maurice Ravel et Henri Tomasi, dont on commémore le cinquantième anniversaire de la disparition en 1971.

Concert donné en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Première partie du concert

Henri Tomasi (1901-1971)

Fanfares liturgiques – 1. Annonciation, 2. Évangile, 3. Apocalypse, 4. Procession du Vendredi saint

Orchestre Philharmonique de Radio France

Fabien Gabel, direction

Henri Tomasi (1901-1971)

Concerto pour trompette et orchestre (création française de la version originale) - 1. Allegro – Cadenza, 2. Nocturne : Andantino, 3. Finale : Giocoso-Allegro

Hakan Hardenberger, trompette

trompette Orchestre Philharmonique de Radio France

Virginie Buscail, violon solo

violon solo Fabien Gabel, direction

Entracte : entretien avec Hakan Hardenberger,

Olga Neuwirth (née en 1968)

...miramondo multiplo... for trumpet and orchestra (2006) (for Håkan Hardenberger) - I. aria dell’ angelo, II. aria della memoria

- Orchestre des jeunes Gustav Mahler,

- Ingo Metzmacher, direction

Kairos 0015010KAI

Seconde partie du concert

Maurice Ravel (1875-1937)

Valses nobles et sentimentales - Modéré, très franc, Assez lent, avec une expression intense, Modéré, Assez animé, Presque lent, dans un sentiment intime, Assez vif, Moins vif, Épilogue : lent

Orchestre Philharmonique de Radio France

Virginie Buscail, violon solo

violon solo Fabien Gabel, direction

Maurice Ravel (1875-1937)

Ma mère l’Oye, suite - 1. Pavane de la Belle au bois dormant, 2. Petit Poucet, 3. Laideronnette, impératrice des pagodes, 4. Les Entretiens de la Belle et de la Bête, 5. Le Jardin féerique

Orchestre Philharmonique de Radio France

Virginie Buscail, violon solo

violon solo Fabien Gabel, direction

Après-concert : entretien avec Fabien Gabel

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Concerto n° 2 pour piano et orchestre en sol mineur, op. 22 – 1. Andante sostenuto, 2. Allegro scherzando, 3. Presto

- Louis Schwizgebel, piano

- BBC Symphony Orchestra,

- Fabien Gabel, direction

Aparté AP112

Peter Eötvös (né en 1944)

Jet Stream, pour trompette et orchestre (2002)

- Hakan Hardenberger, trompette

- Orchestre National de Suède,

- Peter Eötvös, direction

Deutsche Grammophon 0028947761501