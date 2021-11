Gustavo Dudamel dirige La Symphonie Fantastique de Berlioz

Le chef Gustavo Dudamel et l'Orchestre de l'Opéra national de Paris interprètent La Symphonie Fantastique de Berlioz en direct de la Philharmonie de Paris. En première partie de programme, un extrait de Alborada del gracioso (Miroirs) de Ravel, et la Symphonie n°31 de Mozart.

Concert en direct de la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

"Paris est une fête pour l’Orchestre de l’Opéra national de Paris qui interprète l’un des sommets du romantisme musical et la symphonie composée par Mozart lors de son séjour dans la capitale. Les compositeurs français, en particulier Ravel, se sont largement ouverts aux rythmes et aux senteurs de la musique espagnole, ainsi dans le relief acéré et les traits typiques de la guitare d’Alborada del gracioso, cette « aubade du bouffon » d’une verve éclatante. Composée de trois mouvements (sans menuet), la Symphonie n° 31 de Mozart fut écrite à Paris lors d’un séjour – le troisième – du jeune compositeur alors en quête de nouveaux horizons professionnels après son départ mouvementé de Salzbourg. Commande du Concert spirituel qui disposait d’un effectif instrumental important, cette symphonie est la première à intégrer les clarinettes. La Symphonie fantastique, œuvre la plus célèbre et la plus extravagante du jeune Berlioz (et sans doute du romantisme français) décrit les divagations de l’esprit d’un artiste, sa prise d’opium et ses hallucinations. Elle est – secrètement – dédiée à Harriet Smithson, une jeune actrice irlandaise dont le compositeur français était éperdument amoureux. Des tourbillons vertigineux d’« Un bal », de l’effrayant cortège de la « Marche au supplice » à l’exaltation diabolique du « Songe d’une nuit de sabbat », le créateur virtuose tire de l’orchestre des sonorités inouïes."

Source : Philharmonie de Paris

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

L'avant-concert :

Interview de Jacques Tys (premier hautbois) et de Petteri Iivonen (premier violon)

Le concert - première partie :

Maurice Ravel - Alborada del gracioso

Wolfgang Amadeus Mozart - Symphonie n°31 en ré majeur K. 297 "Paris"

1. Allegro assai

2. Andante

3. Allegro

L'entracte :

Interview avec le chef Gustavo Dudamel

Le concert - deuxième partie :

Hector Berlioz - Symphonie fantastique op.14

1. Rêveries – Passions

2. Un bal

3. Scène aux champs

4. Marche au supplice

5. Songe d'une nuit du sabbat

Orchestre de l'Opéra national de Paris

Gustavo Dudamel, direction

L'après-concert :

en savoir plus AUDIO 1h 53mn émission Musique matin La Matinale avec Gustavo Dudamel

en savoir plus AUDIO 1h 58mn émission Au coeur de l'orchestre Gustavo Dudamel

en savoir plus AUDIO 1h 58mn émission Relax ! Portrait de Gustavo Dudamel

en savoir plus AUDIO 1h 28mn émission Arabesques Gustavo Dudamel, chef d'orchestre (1/5)