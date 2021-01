Messe de Noël à l’italienne par Les Arts Florissants et Paul Agnew

Plongée dans la Venise du XVIII° avec Les Arts Florissants qui recomposent une messe ordinaire de Vivaldi. Au fil du temps le Sanctus et l'Agnus dei originaux ayant disparus, l'ensemble a réécrit les chaînons manquants et nous offrent une messe complète à la Vivaldi, inspirée du compositeur.

Programme du concert

Concert donné sans public le 22 décembre 2020 à 20 heures à la Philharmonie de Paris (Salle des concerts - Cité de la Musique).

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) : Introit pour la Messe de Minuit - Plain-chant - Kyrie eleison RV 587 (c. 1720-35) - Gloria RV 589 (c.1713-20) - Crastina die - Plain-chant - Credo RV 591

Arcangelo Corelli (1753 - 1713) : Concerto grosso opusVI n°8, Fatto per la notte di Natale (1714)

1. Vivace – Grave. Arcate, sostenuto e come stà

2. Allegro 3. Adagio – Allegro – Adagio (mi bémol majeur)

4. Vivace 5.Allegro - Largo. Pastorale ad libitum

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) :

- Sanctus : Contrafactum d'après le Beatus Vir RV.597/1 et le Dixit Dominus RV.807/7

- Benedictus : Contrafactum d'après le Dixit Dominus RV 807/8

- Agnus Dei : Contrafactum d'après le Magnificat RV 610/1 et 8 et le Kyrie RV 587

- Revelabitur gloria Domine - Plain-chant

Michel Corrette (1707 - 1795) : Laudate Dominum sur le Printemps de Vivaldi (extrait) (1766) "Laudate Dominum de coelis, psaume 148", motet à grand chœur arrangé dans le concert du Printemps de Vivaldi par Mr Corrette

Les Arts Florissants dirigés par Paul Agnew

