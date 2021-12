Grand Soir numérique à La Philharmonie de Paris, avec l'Ensemble intercontemporain et Léo Margue

Quatrième édition du Grand Soir Numérique à La Philharmonie de Paris, avec l'Ensemble intercontemporain dirigé par Léo Margue, et Lucas Lipari-Mayer, Carlo Laurenzi, Manuel Poletti, Benjamin Lévy, Schnitt, Gianluca Sibaldi, Marco Monfardini, Franck Vigroux et Kurt D'Haeseleer.

Concert donné le 3 décembre 2021 à 20h30 Salle des concerts de la Cité de la Musique à Paris.

"C’est la quatrième édition du Grand Soir Numérique, dans le cadre de Némo – Biennale Internationale des Arts Numériques. Les questions soulevées par les nouvelles technologies dans le domaine de la création sont toujours plus riches et irrésolues. Pour Metallics, Maresz fabrique une sourdine de trompette virtuelle et évolutive. Poussant plus loin le temps réel, le logiciel OMax transforme la machine en partenaire de bœuf. Interactivité encore : ScanAudience, de SCHNITT, Sibaldi et Monfardini, fait exactement cela : scanner le public pour générer sons et images spécifiques à chacun. Le numérique peut se mettre au service d’une poétique. Avramidou revisite le mythe grec de la géranomachie, combat des Pygmées légendaires contre les grues – incarnés respectivement par l’ensemble et l’électronique – quand The Island de Vigroux et d’Haeseleer interroge les bouleversements provoqués par le progrès technique, en évoquant le sort des îles et vallées immergées par les barrages hydroélectriques."

Source : Philharmonie de Paris.

Le concert :

Yan Maresz (né en 1966) -Metallics (pour trompette et électronique)

Lucas Lipari-Mayer, trompette

Manuel Poletti, réalisation informatique musicale Ircam

Impro Ex Machina, performance pour instruments et électronique (création)

Lucas Lipari-Meyer, trompette

Samuel Favre, percussions

Nicolas Crosse, contrebasse

Benjamin Lévy, réalisation informatique musicale

Jug Markovic (né en 1987), Kammerkonzert n° 2, pour 12 instruments (2019)

Ensemble Intercontemporain

Léo Margue, direction

Sofia Avramidou (née en 1988), Géranomachie, pour grand ensemble et électronique (commande de l’Ensemble Intercontemporain, de l’Ircam-Centre Pompidou et de Michèle Gagliano, création)

Ensemble Intercontemporain

Léo Margue, direction

Carlo Laurenzi, réalisation informatique musicale Ircam

L'après-concert :

Alexandros Markeas (né en 1965)

Outside Rhythms

Quatuor Face à Face

Mara Dobresco, Géraldine Dutroncy, pianos

Elisa Humanes, Hélène Colombotti, percussions

Enr. automne 2021 (Le Louvre-Lens) / Scala Music SMU001

Luke Bedford (né en 1978)

In Black Bright Ink (2016), pour clarinette basse, violon, violoncelle et piano

Lorenzo Salva Peralta, clarinette basse

Cornelius Bauer, violon

Philipp Schiemenz, violoncelle

Hans Fuhlbom, piano

Klaus Simon, direction

Bastille Musique 19

Jörg Widmann (né en 1973)

Labyrinth V, pour soprano a cappella

Sarah Aristidou, soprano

Enr. mai 2021 (Berlin) / Alpha 781

Stefano Gervasoni (né en 1962)

Clamour, pour quatuor à cordes (2014-2015)

Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao, violon

Constance Ronzatti, violon

Franck Chevalier, alto

Pierre Morlet, violoncelle

Enr. 2017-2018 (Cologne) / Naïve V 7159

Pierre Jodlowski (né en 1971)

Something out of Apocalypse

Fanny Vicens, accordéon

Eole Records EOR-020

Diego Losa (né en 1962)

Viaje con él

Diego Losa, flûte dizi et saxophone soprano

Thierry Miroglio, percussions

Emmanuel Favreau, transformation des instruments en temps réel avec GRM Tools

Enr. 2018 (Radio France) / Signature SIG 11115

Astor Piazzolla (1921-1992)

Doble concierto para bandoneon y piano « Hommage à Liège » - III. Tango

William Sabatier, bandonéon

Emilie Aridon-Kociolek, piano

Orchestre Dijon Bourgogne

Leonardo Garcia Alarcon, direction

Enr. mai 2021 (Dijon, Auditorium) / Fuga Libera FUG 790