"Versailles rêvé" à La Philharmonie, deux récitals par les pianistes Momo Kodama et Cédric Tiberghien.

Delibes, Saint-Saëns, Rameau, Dukas et Debussy sous les doigts de Momo Kodama. Couperin, Ravel, et Debussy sous ceux de Cédric Tiberghien.

Deux concerts donnés le 16 novembre 2019 à 17h au Studio de la Philharmonie de Paris dans le cadre du week-endVersailles rêvé.

Le week-end Versailles rêvé donnait un aperçu du foisonnement artistique qui règne à Versailles depuis Louis XIV. Momo Kodama et Cédric Tiberghien s’adonnent à des allers-retours entre Couperin et Rameau, qui jouèrent tous deux un rôle prépondérant à la cour, et des musiciens plus tardifs romantiques et modernes (Debussy notamment, particulièrement admiratif de Couperin).

Premier concert :

Léo Delibes : Le Roi s'amuse (extraits)

Camille Saint-Saëns : Suite pour piano en Fa Majeur op 90

Jean-Philippe Rameau : Suite en Ré Maj / ré min (extraits)

Paul Dukas : Variations interlude et finale sur un thème de Rameau

Claude Debussy : Suite bergamasque L 82, 2. Menuet

Momo Kodama (piano)

Second concert :

Claude Debussy : 12 Etudes pour piano :

- _Livre II L 143b (_extrait), 2. Pour les agréments

- _Livre I L 143_a (extrait), 6. Pour les huit doigts

Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin M 68, 1. Prélude

François Couperin : Pièces de clavecin. Livre IV : 21ème ordre en mi mineur, 1. La reine des coeurs

Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin M 68, 2. Fugue

François Couperin : Pièces de clavecin. Livre IV : 21ème ordre en mi mineur, 2. La bondissante

Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin M 68, 3. Forlane

François Couperin : Pièces de clavecin. Livre IV : 21ème ordre en mi mineur, 3. La Couperin

Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin M 68, 4. Rigaudon

François Couperin : Pièces de clavecin. Livre IV : 21ème ordre en mi mineur, 4. La harpée

Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin M 68, 5. Menuet

François Couperin : Pièces de clavecin. Livre IV : 21ème ordre en mi mineur, 5. La petite pince-sans rire

Maurice Ravel : Le tombeau de Couperin M 68, 6. Toccata

Claude Debussy : L'Isle joyeuse L 109

Cédric Tiberghien (piano)

Prise de son : Phuong-Mai Tran, Ivan Charbit, Matthieu Leroy

Réalisation : Max James

Après Concert :

Extrait du concert enregistré le 23 janvier 2013 à la Salle Pleyel, Paris.

Ludwig Van Beethoven :

Concerto n° 1 en Ut Majeur op 15

Sonate nº 13 en Mi bémol Maj op 27 nº 1, Allegro molto e vivace

Cédric Tiberghien, piano

Orchestre National d'Ile de France

Enrique Mazzola, direction

Prise de son : Gérard Cognet, Patrick Muller

Réalisation : Jean-Pierre Collard

Mise en ondes : Elsa Biston

