Finale nationale de la 4ème édition du Concours Voix des Outre-Mer

Finale nationale de la 4ème édition de Voix des Outre-Mer, concours imaginé et organisé par le chanteur lyrique Fabrice di Falco, président des Voix des Outre-mer, et Julien Leleu. En simultané avec France Télévision Outre-Mer, en direct de l'Opéra Bastille.

Concert en direct de l'Opéra Bastille, dans le cadre de la 4e édition des Voix des Outre-mer

Les 17 finalistes du concours Les Voix des Outre-Mer :

Guadeloupe : Marie-Angélique Marsolle / Maeva Lesi

Guyane : Pierre Olguens Mathieu

Haiti : Angelord Blaise

Martinique : Anny Davidas / Naïly Pignet / Sébastien Tonnel

Mayotte : Chaima Assani / Eddy Haribou

Nouvelle Calédonie : Jennifer Pellagaud

Polynésie Française : Lylia Aymain / Laetitia Jullian

Réunion : Jessica Morel / Ophélie Noël / Clara Bellon

Saint-Martin/Saint-Barthélémy : Pierre-Lou Richeux

Saint-Pierre et Miquelon : Noémie Collumeau

Programme du concert :

Jacques Offenbach, Jules Barbier - Les Contes d'Hoffmann (extrait) : 1. La Barcarolle (« Belle nuit, ô nuit d'amour »)

Clara Bellon, Soprano

Chaïma Assani, Soprano

Jessica Morel, Soprano

Eddy Haribou

Ophélie Noël, Soprano

Pierre-Olguens Mathieu, Baryton

Naïly Pignet, Soprano

Marie-Angélique Marsolle, Soprano

Angelord Blaise, Contre-ténor

Sébastien Tonnel, Baryton

Maeva Lesi, Mezzo-soprano

Pierre-Lou Richeux

Anny Davidas, Soprano

Noémie Collumeau, Soprano

Lylia Aymain

Jennifer Pellagaud, Soprano

Laetitia Jullian

Kazuko Iwashima, Piano

Charles Gounod - Roméo et Juliette (extrait) : 1. Je veux vivre (valse de Juliette)

Clara Bellon, Soprano

Kazuko Iwashima, Piano

Georg Friedrich Haendel - Rinaldo HWV 7a (extrait) : 1. Lascia ch'io pianga (Acte II Sc 4) Air d'Almirena

Chaïma Assani, Soprano

Kazuko Iwashima, Piano

Claude Debussy - L'enfant prodigue L 57 (extrait) : 1. L’année, en vain chasse l’année n°2, Récit et et air de Lia

Jessica Morel, Soprano (Lia)

Kazuko Iwashima, Piano

George Gershwin - Porgy and Bess (extrait) : 1. It Ain't Necessarily So

Kazuko Iwashima, Piano

Eddy Haribou, chant

Wolfgang Amadeus Mozart - Les Noces de Figaro K 492 (extrait) : L'ho perduta me meschina (Acte IV Scène 1) Air de Barbarina

Ophélie Noël, Soprano (Barbarina)

Kazuko Iwashima, Piano

Giacomo Puccini - Edgar (extrait) : Questo amor vergogna mia (Acte I) Air de Frank

Pierre-Olguens Mathieu, Baryton (Frank)

Kazuko Iwashima, Piano

Gabriel Fauré - Requiem op.48 (extrait) : 1. Pie Jesu

Naïly Pignet, Soprano

Kazuko Iwashima, Piano

Giuseppe Verdi - La Traviata (extrait) : Addio del passato (Acte III; Sc.4) Air de Violetta

Marie-Angélique Marsolle, soprano (Violetta)

Kazuko Iwashima, Piano

Christoph Willibald von Gluck - Orfeo ed Euridice (extrait) : Che faro senza Euridice (Act.III), Air d'Orfeo

Angelord Blaise, Contre-ténor (Orfeo)

Kazuko Iwashima, Piano

Michel Lambert - Sombres déserts, retraite de la nuit

Sébastien Tonnel, baryton

Kazuko Iwashima, Piano

Wolfgang Amadeus Mozart - Les Noces de Figaro K. 492 (extrait) : 1. Voi che sapete (Acte II) Air de Chérubin

Maeva Lesi, Mezzo-soprano (Chérubin)

Kazuko Iwashima, Piano

Franz Schubert - Ave Maria (Ellens Gesang III, Hymne an die Jungfrau op.52 n°6 D.839)

Pierre-Lou Richeux, chant

Kazuko Iwashima, Piano

Alfredo Catalani - La Wally (extrait) : 1. Ebben..? Ne andro lontano (Act.I), Air de Wally

Anny Davidas, Soprano (Wally)

Kazuko Iwashima, Piano

Gabriel Fauré - 2e recueil de mélodies op.23 (extrait) : 1. Les berceaux n°1

Noémie Collumeau, soprano

Kazuko Iwashima, Piano

César Franck - Panis angelicus op.12

Lylia Aymain, chant

Kazuko Iwashima, Piano

Charles Gounod - Faust (extrait) : 1. Ah ! je ris de me voir si belle en ce miroir (Air des bijoux - Act. III Sc.6), Air de Marguerite

Jennifer Pellagaud, soprano (Marguerite)

Kazuko Iwashima, Piano

Franz Schubert - Ständchen ("Sérénade") D.957

Laetitia Jullian, chant

Kazuko Iwashima, Piano

John Newton - Amazing Grace

Clara Bellon, Soprano

Chaïma Assani, Soprano

Jessica Morel, Soprano

Eddy Haribou

Ophélie Noël, Soprano

Pierre-Olguens Mathieu, Baryton

Naïly Pignet, Soprano

Marie-Angélique Marsolle, Soprano

Angelord Blaise, Contre-ténor

Sébastien Tonnel, Baryton

Maeva Lesi, Mezzo-soprano

Pierre-Lou Richeux

Anny Davidas, Soprano

Noémie Collumeau, Soprano

Lylia Aymain

Jennifer Pellagaud, Soprano

Laetitia Jullian

Kazuko Iwashima, Piano

