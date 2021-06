Finale du concours annuel de composition Île de créations par l’Orchestre national d'Île-de-France

Un concert avec l’Orchestre national d'Île-de-France dirigé par Léo Warynski pour la finale de la huitième édition du concours Ile de créations remporté par Julien Giraudet qui échangera juste après en direct avec Arnaud Merlin, tout comme Guillaume Connesson, Fabienne Voisin et Frank Madlener

Programme du concert

Julien Giraudet (né en 1987)

Mythe, pour violoncelle et orchestre – 1. Un jour dans la plaine, 2. Sur la crête, 3. Rites, 4. Devant la pierre lisse et noire, 5. Le Gouffre dans la nuit

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

violoncelle Orchestre National d’Ile-de-France ,

, Léo Warynski, direction

Julien Giraudet, lauréat du concours est originaire du Havre où il a étudié le violon et la harpe puis l’écriture, avant de rejoindre le Conservatoire à rayonnement régional de Paris puis le Conservatoire national supérieur de Paris. En 2018, il remporte le prix « Coup de cœur du public » du concours Île de créations de l’Orchestre national d’Ile de France. Cette oeuvre, Mythe, met aux prises un violoncelle aventureux et un orchestre menaçant qui finit par l’entraîner dans un gouffre.

Marteen Lingier (né en 1993)

Suite concertante, pour violoncelle et orchestre

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

violoncelle Orchestre National d’Ile-de-France ,

, Léo Warynski, direction

Maarten Lingier, finaliste du concours, est un pianiste belge, très investi dans le domaine du jazz et de l’improvisation, qui a étudié à Amsterdam et à Bruxelles avant de venir à Paris pour étudier la composition avec Edith Lejet à l’Ecole Normale Alfred Cortot. Sa Suite concertante pour violoncelle et orchestre a quelques références fortes à la musique ancienne, notamment dans la passacaille du quatrième mouvement ainsi qu'à travers un canon dans l’Intermezzo et un bourdon dans la Sérénade.

Maria del Pilar Miralles Castillo (née en 1997)

Five Pieces of Advice – 1. Stand Up, 2. Walk, 3. Close your eyes, 4. Take a deep breath, 5. Now you are ready

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

violoncelle Orchestre National d’Ile-de-France ,

, Léo Warynski, direction

Maria del Pilar Miralles Castillo, également finaliste du concours, est une compositrice espagnole née à Almería qui a étudié la flûte et le piano puis la composition à Grenade. Elle a remporté le prix de l’orchestre au cours de cette édition du concours Ile de créations. Cette pièce Five pieces of advice représente cinq conseils pour trouver l’inspiration et la motivation pour écrire une nouvelle pièce : Stand Up (Levez-vous), Walk (Marchez), Close Your Eyes (Fermez les yeux), Take a Deep Breath (Prenez un souffle profond) et Now You Are Ready (Maintenant vous êtes prêt).

Camille Pépin (née en 1990)

Kono-Hana, pour violoncelle solo (2016)

Natacha Colmez-Collard, violoncelle

La compositrice Camille Pépin est une ancienne lauréate du concours (en 2015).

Hector Parra (né en 1976)

Mineral Life II, pour alto solo (2016-2021, création mondiale)

Ieva Sruogyte, alto

Hector Parrra faisait partie du jury de cette huitième édition du concours.

Matteo Franceschini (né en 1979)

Divertimento (primo quartetto d’archi) – Troisième mouvement, pour quatuor à cordes (2013)

Bernard Lemonnier, violon

violon Mathieu Lecce, violon

violon Lilla Michel-Peron, alto

alto Raphaël Unger, violoncelle

Matteo Franceschini était aussi membre du jury du concours Ile de créations cette année. Divertimento est son premier quatuor à cordes.

Guillaume Connesson (né en 1970)

Double Quatuor, pour flûte, hautbois, clarinette, clarinette basse et quatuor à cordes (1994)

Sabine Raynaud, flûte

flûte Hélène Gueuret, hautbois

hautbois Jean-Claude Falietti, clarinette

clarinette Benjamin Duthoit , clarinette basse

, clarinette basse Virginie Dupont, violon

violon Domitille Gilon, violon

violon Benachir Boukhatem, alto

alto Natacha Colmez-Collard, violoncelle

Guillaume Connesson est le parrain de l’édition 2020-2021 de ce concours organisé par l’Orchestre national d’Ile-de-France.

Équipe réalisation : Prise de son : Christian Lahondes, Andreas Jaffré, Elodie Royer, Matthieu Leroy et Jean-Michel Manière / Chargé de réalisation : Jean-Charles Diéval / Musicien metteur en ondes : Etienne Pipard.

Après-concert : Julien Giraudet et Guillaume Connesson puis Fabienne Voisin et Frank Madlener

Christina Athinodorou (née en 1981)

Intermède pour une mer jamais vue (création)

- Orchestre national d’Ile-de-France,

- Yoel Levi, direction

24 février 2013 (Paris, Salle Pleyel)

Adrien Trybucki (né en 1993)

Cinq visions pour orchestre

- Orchestre national d’Ile-de-France,

- Jean Deroyer, direction

Alex Nante (né en 1992)

La Pérégrination vers l’ouest

- Orchestre national d’Ile-de-France,

- Jean Deroyer, direction

Jonathan Harvey (1939-2012)

Speakings – III.

- BBC Scottish Symphony Orchestra,

- Ilan Volkov, direction

Enregistré en 2009 (Glasgow)

Æon AECD 1090

à réécouter AUDIO 30 min émission Création Mondiale : l'intégrale « Mythe » de Julien Giraudet (diffusion intégrale et portrait du compositeur)