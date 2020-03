"Te Deum" de Marc-Antoine Charpentier, "Messe en Si" de Bach et autres splendeurs sacrées baroques

Un programme composé des grands fresques chorales de la musique sacrée française et allemande du 17ème et 18ème siècle, avec la "Messe en Si" de Bach et le "Te Deum" de Marc-Antoine Charpentier, donné au sein de la Cathédrale de Freiberg par le Collegium Vocale Leipzig dirigé par Michael Schönheit.

Concert donné le 4 septembre 2019 en la cathédrale Sainte-Marie de Freiberg dans le cadre du Festival des Journées Silbermann

On commence ce concert avec Marc-Antoine Charpentier et son célèbre Te Deum. Le Te Deum est à l'origine une hymne pour les matines du dimanche et pour certaines fêtes.

Puis sous Louis 13 mais surtout Louis 14, le Te Deum devient une hymne de grandes célébrations, jouée pour remercier le Seigneur d'un bel événement et celui de Charpentier avait probablement été écrit pour célébrer l'une des dernières victoires de Louis 14, peut-être celle de Steinkerque d'août 1692, à l'époque où Charpentier était Maître de musique de l'église Saint-Louis des Jésuites à Paris.

Programme du concert

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Te Deum H. 146 (1688-98)

1 Préludes

2 Te Deum laudamus

3 Te aeternum Patrem

4 Pleni sunt coeli et terra

5 Te per orbem terrarum

6 Tu devicto mortis aculeo

7 Te ergo quaesumus

8 Aeterna fac cum sanctis tuis

9 Dignare, Domine, meurt isto

10 In te, Domine, spreavi

Nicolas de Grigny (1672-1703) : Veni Creator, extrait du Livre d'orgue (Hymne I) (1699)

1 Veni Creator en taille a 5 (Plein Jeu)

2 Schola : Qui díceris Paráclitus

3 Orgue : Fugue a 5

4 Schola : Accénde lumen sensibus

5 Orgue : Duo

6 Schola : Per te sciamus da Patrem

7 Orgue : Récit de Cromorne

8 Schola : Deo Patri sit gloria

9 Dialogue sur les grands jeux

Erwan Le Prado, orgue

Jean-Sébastien Bach : Messe en si mineur BWV 232 (1724-49)

1 Kyrie eleison

2 Christe eleison

3 Kyrie eleison

4 Gloria dans excelsis Deo

5 Laudamus te

6 Gratias agimus tibi

7 Domine Deus

8 Qui tollis peccata mundi

9 Qui sedes ad dexteram Patris

10 Quoniam tu solus sanctus

11 Cum sancto spiritu

Isabel Schicketanz, soprano

Susanne Langner, soprano

Marie-Henriette Reinhold, Mezzo-soprano

Christoph Pfaller, ténor

Tobias Ay, basse

Collegium Vocale Leipzig

Merseburger Hofmusik

Direction : Michael Schönheit

Michael Schönheit est avant tout organiste. Il est d'ailleurs le titulaire de l'orgue du Gewandhaus de Leipzig depuis 1986. Mais il dirige aussi régulièrement, notamment son ensemble la Merseburger Hofmusik, qu'il a fondé en 1998.

L'après-concert

A venir