Concert #5 du Festival Présences 2021 avec le quatuor Diotima et Marc Coppey et concert #6 avec Vanessa Wagner

Une soirée consacrée au Festival Présences avec les concerts #5 et #6 de cette édition 2021. Le Quatuor Diotima, en résidence à Radio France, joue des œuvres de Mauricio Sotelo, Bruno Mantovani, Enno Poppe et Pascal Dusapin puis Vanessa Wagner l’intégrale des études pour piano de Pascal Dusapin.

Concert #5 : Quatuor Diotima & Marc Coppey

Concert donné sans public le 6 février 2021 à 16 heures à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2021 « Pascal Dusapin »

Mauricio Sotelo (né en 1961)

Quatuor à cordes n° 3 « Diotima : la mémoire incendiée » (2007-2009)

Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao, violon

violon Constance Ronzatti, violon

violon Franck Chevalier, alto

alto Pierre Morlet, violoncelle

D'abord intitulée "La mémoire incendiée, la guitare", cette partition écrite pour le Quatuor Diotima qui l’a créée en 2009 à Alicante, a été renommée "Diotima : la mémoire incendiée" par Mauricio Sotelo pour rendre hommage à ses interprètes.

Bruno Mantovani (né en 1974)

Quatuor à cordes n° 7 (2020, commande de Radio France, création mondiale)

Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao, violon

violon Constance Ronzatti, violon

violon Franck Chevalier, alto

alto Pierre Morlet, violoncelle

Bruno Mantovani explique que dans son septième quatuor à cordes, composé pendant le premier confinement, « plusieurs processus de déformation d’une idée initiale rythment la forme. La notion de périodicité est omniprésente, dès le début de l’œuvre où un accord est répété à intervalle de plusieurs secondes, le silence étant progressivement investi par des textures de plus en plus continues. Au milieu de la pièce, les quatre instruments investissent une texture globale composée de périodicités superposées, comme si des métronomes à des tempi différents étaient déclenchés en même temps. »

Enno Poppe (né en 1969)

Zwölf, pour violoncelle (2014)

Marc Coppey, violoncelle

Le compositeur allemand Enno Poppe a dédié l'écriture de cette pièce à Pierre Boulez pour son 90ème anniversaire. Elle se présente sous forme de douze petites pièces. D'ailleurs, "Zwölf" signifie "douze" en allemand, ce qui fait référence au dodécaphonisme.

Enno Poppe (né en 1969)

Quintett (2016-2020, création mondiale)

Marc Coppey, violoncelle

violoncelle Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao, violon

violon Constance Ronzatti, violon

violon Franck Chevalier , alto

, alto Pierre Morlet, violoncelle

Ce quintette à deux violoncelles a été commandé par le Quatuor Diotima et les Musicales de Colmar dont Marc Coppey est le directeur artistique. Il est en trois mouvements : le premier mouvement est noté « libre, tendu, extrêmement expressif » et le dernier « très doux et calme, toujours piano ».

Pascal Dusapin (né en 1955)

Quatuor à cordes n° 5

Quatuor Diotima

Yun-Peng Zhao, violon

violon Constance Ronzatti, violon

violon Franck Chevalier, alto

alto Pierre Morlet, violoncelle

Le cinquième quatuor de Pascal Dusapin a été créé en 2005 par le Quatuor Arditti. La partition est inspirée par la lecture du roman de Samuel Beckett "Mercier et Camier" dans lequel les deux protagonistes se livrent à une conversation complètement débridée, une sorte « d’excursion dialectique effrénée, en permanence détournée par des méprises, des confusions, des embarras de toutes sortes et à tout propos, déjouant toute résolution possible » (Pascal Dusapin).

Équipe de réalisation : Cédric Chatelus, Inès de Bruyn et Baptiste Lesnard, prise de son / Catherine Prin Le Gall, chargée de réalisation / Benoît Gaspard, musicien metteur en ondes

Concert #6 : Vanessa Wagner

Concert donné sans public le 6 février 2021 à 18h au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2021 en présence du compositeur Pascal Dusapin

Pascal Dusapin (né en 1955)

Etudes pour piano (intégrale, 1999-2001)

Vanessa Wagner, piano

Équipe de réalisation : Marie Lepeintre et Lucas Derode, prise de son / Olivier Guérin, chargé de réalisation

Après-concert

György Kurtag (né en 1926)

Signs, games and messages, pour alto – III. Doloroso, IV. Im Volkston, V. … eine Blume für Tabea…, VI. In Nomine – all’ongherese

-Tabea Zimmermann, alto

Enregistré en 2018 (Berlin)

Myrios MYR026

Par ailleurs, sont récemment parus chez Hermann des actes d’un colloque de 2016 sur les œuvres de G.Kurtag et leurs interprétations dont les textes ont été réunis par Alvaro Oviedo, Jean-Paul Olive et Marta Grabocz.