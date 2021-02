Festival Présences 2021 #2 : La Nostalgie d'Arabella

Deuxième soirée du festival Présences avec un concert associant une figure historique : Jean Barraqué et la tête d'affiche de cette édition 2021 : Pascal Dusapin, en présence du pianiste Jean-Frédéric Neuburger, de la mezzo-soprano Isabelle Druet et de l'Ensemble Cairn dirigé par Guillaume Bourgogne

Concert sans public donné en direct du Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2021 «Pascal Dusapin »

Première partie du concert

Jean Barraqué (1928 - 1973)

Pièces pour piano (création à Paris) - 1.Retour (1945-1948), 2.Intermezzo (1949), 3.Deux Morceaux pour piano (1949), 4.Pièce pour piano (1949) 5.Thème et variations (1949)

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Jean Barraqué a laissé une œuvre forte et austère, articulée autour d’un projet-fleuve "La Mort de Virgile", inspiré par un roman de Hermann Broch, auquel il travaillera de 1956 jusqu’à sa disparition, 17 ans plus tard.

L'Association Jean-Barraqué fait aujourd'hui redécouvrir son oeuvre et notamment ces pièces jouées ce soir écrites quand il était élève dans la classe d’Olivier Messiaen au Conservatoire de Paris en auditeur libre, où il s'est lié d’amitié avec Michel Fano avant de rencontrer Boulez et Cage.

Pascal Dusapin (né en 1955)

Jetzt Genau ! - Concertino pour piano et six instruments

Ensemble Cairn

Guillaume Bourgogne, direction

Le terme "Concertino" rappelle un compositeur aimé de Pascal Dusapin, Leos Janacek, qui a signé un Concertino pour piano, deux violons, alto, clarinette et basson ainsi qu’un Capriccio pour piano, piccolo, deux trompettes, trois trombones et tuba. Pascal Dusapin s’intéresse à ce type d’instrumentarium rare, « biscornu », selon son expression. La composition de la pièce a été commandée par la ville de Karlsruhe pour célébrer les 60 ans du compositeur Wolfgang Rihm, ami de Pascal Dusapin qui était la tête d’affiche du festival Présences en 2019.

Entracte : entretien avec Laurent Feneyrou

Le musicologue Laurent Feneyrou a travaillé sur France Culture il y a quelques années. Il est aujourd’hui très actif entre l’université, le CNRS et l’Ircam et il rédige de nombreuses publications sur des musiciens d’aujourd’hui ou du 20e siècle essentiellement. Laurent Feneyrou est aussi l’éditeur des écrits de Jean Barraqué et, aux côtés de Pierre Fargeton, de la correspondance de Jean Barraqué avec André Hodeir qui va paraître prochainement.

Jean Barraqué (1928-1973)

Le Temps restitué – 5. Car ce n’est que par l’erreur

- Anne Bartelloni, mezzo-soprano

- Groupe vocal de France,

- Ensemble 2e2m,

- Paul Méfano, direction

Enregistré en 1987

Harmonia Mundi HMC 905199

Il est intéressant de suivre la manière dont Jean Barraqué construit son propre langage « de Beethoven au sérialisme, en passant par Debussy, Moussorgski, Bartók et Messiaen » écrit Laurent Feneyrou.

Seconde partie du concert

Jean Barraqué (1928 - 1973)

La Nostalgie d’Arabella pour voix et ensemble (création mondiale)

Isabelle Druet, mezzo-soprano

mezzo-soprano Ensemble Cairn

Guillaume Bourgogne, direction

Pascal Dusapin(né en 1955)

Piano works pour piano - N° 1 : Did it again, N° 2 : Next piece, N° 3 : Black Letters, N° 4 : Repetition cancels memory (commande de Radio France, création mondiale), N° 5 : When not to stop (commande de Radio France, création mondiale)

Jean-Frédéric Neuburger, piano

Après-concert : en présence de Jean-Frédéric Neuburger puis de Guillaume Bourgogne

Claude Debussy (1862-1918)

Et la lune descend sur le temple qui fut (Images, II, 2)

-Jean-Frédéric Neuburger, piano

Enregistré en 2011

Mirare MIR 145

Tristan Murail (né en 1947)

La Chambre des cartes

- Ensemble Cairn

- Guillaume Bourgogne, direction

Enregistré en 2018

Kairos 0015050KAI