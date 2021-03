Festival Présences 2021 #11 : concert de clôture avec l'Ensemble Intercontemporain dirigé par Elena Schwarz

Au programme de ce concert de clôture du festival Présences 2021 : deux pièces de Pascal Dusapin, invité d’honneur de cette 31ème édition et deux créations d’Agata Zubel et de Tyshawn Sorey, suivies d’un après-concert en présence d’Olivier Leymarie, directeur général de l’Ensemble Intercontemporain

Pascal Dusapin (né en 1955)

Aria, concert pour clarinette et petit orchestre

Martin Adámek, clarinette

clarinette Ensemble Intercontemporain

Elena Schwarz, direction

Aria est un concert pour clarinette et petit orchestre composé en 1991 et créé par le clarinettiste Armand Angster. La pièce est ici reprise par Martin Adamek, qui a rejoint l’Ensemble Intercontemporain à l’âge de vingt ans, en 2016.

Tyshawn Sorey (né en 1980)

For Olly Woodrow Wilson, Jr. – in memoriam (commande de Radio France, création mondiale)

Ensemble Intercontemporain

Elena Schwarz, direction

Le compositeur Tyshawn Sorey est également connu comme batteur de premier plan dans le domaine du jazz. Il a joué avec John Zorn, Roscoe Mitchell, George Lewis, Steve Lehman ou encore Anthony Braxton et il est aussi enseignant à la Wesleyan University dans le Connecticut.

Cette pièce, For Olly Woodrow Wilson, Jr. – in memoriam, est dédiée au compositeur Olly Woodrow Wilson disparu en 2018. Tyshawn Sorey dit que l’œuvre « est d’une ambiance plutôt contemplative et stoïque » et qu’elle « puise son inspiration dans deux œuvres instrumentales composées par Wilson qui ont une grande importance pour moi : Piece for Four (1966) et Akwan (1972). Fondamentalement, les matériaux que j’emploie ici procèdent de ces deux compositions, par des biais très nombreux et très divers, cependant que la structure de la musique se déploie très lentement dans le temps. L’impression d’étirement du temps, de morne fragmentation des passages mélodiques et de répétition comptent parmi les caractéristiques de cette composition ».

Agata Zubel (née en 1978)

Triptyque pour ensemble (création mondiale, commande de Radio France)

Ensemble Intercontemporain

Elena Schwarz, direction

Pascal Dusapin (né en 1955)

Quad « in memoriam Gilles Deleuze »,

Hae Sun Kang, violon

violon Ensemble Intercontemporain

Elena Schwarz, direction

Cette pièce Quad « in memoriam Gilles Deleuze » a été créée en 1997 par l’Ensemble Intercontemporain avec en soliste la violoniste Hae-Sun Kang mais il ne s'agit pas d'un concerto puisqu'elle n’obéit pas précisément à la dialectique de la forme à l’époque romantique.

Le titre "Quad" fait référence à Samuel Beckett et la pièce est dédiée à la mémoire de Gilles Deleuze, référence importante et récurrente pour le compositeur.

Après-concert avec Olivier Leymarie, directeur général de l’Ensemble Intercontemporain

