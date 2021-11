Festival "Nouveaux Horizons #4 et #5 2021

Deux concerts donnés dans le cadre du Festival "Nouveaux Horizons" 2021 de Renaud Capuçon. Au programme : des créations de Claire-Mélanie Sinnhuber, Samir Amarouch, Diana Soh... mêlées à des œuvres de Schubert, Dvořák, Fauré, entre autres, interprétées par des musiciens de la jeune génération.

Programme du concert #4

Andrew Thomas (né en 1939) - Merlin

Aurélien Gignoux, percussions

Iannis Xénakis, (1922 – 2011) - Rebonds

Aurélien Gignoux, percussions

Claire-Mélanie Sinnhuber (née en 1973) - Création pour violon, violoncelle, et piano

Eva Zavaro (remplacée par Anna Egholm), violon

Max Bumjun Kim, violoncelle

Théo Fouchenneret, piano

Gabriel Fauré (1845 - 1924) - Quintette pour piano et cordes n° 1 en ré mineur opus 89

Renaud Capuçon, violon

Raphaëlle Moreau, violon

Gérard Caussé, alto

Aurélien Pascal, violoncelle

Théo Fouchenneret, piano

Samir Amarouch (né en 1991) - Création pour 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, percussions et soprano

Raphaëlle Moreau, violon

Manon Galy, violon

Paul Zientara, alto

Violaine Despeyroux, alto

Aurélien Pascal, violoncelle

Max Bumjun Kim, violoncelle

Aurélien Gignoux, percussions

Diana Syrse, soprano

Programme du concert #5

Diana Soh (née en 1984) Création - My Other Self, création pour 2 altos

Gérard Caussé, alto

Paul Zientara, alto

Franz Schubert, (1797 - 1828) - Fantaisie en fa mineur, D. 940, opus posthume 103

Célia Oneto Bensaid, piano

Théo Fouchenneret, piano

Diana Syrse (née 1984) (musique) / Hugo Roca Joglar (texte) - Pensar en quetzales (Penser en quetzales), création pour violon, alto, violoncelle, contrebasse, cor, clarinette, percussions, piano et soprano

Eva Zavaro (remplacée par Clémence de Forceville), violon

Paul Zientara, alto

Max Bumjun Kim, violoncelle

Hugo Abraham, contrebasse

Felix Roth, cor

Joë Christophe, clarinette

Aurélien Gignoux, percussions

Célia Oneto Bensaid, piano

Jeanne Gérard, soprano