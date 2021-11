Festival Musica 2021 : l'ensemble I Giardini interprète des compositions de Caroline Shaw

Concert consacré à la compositrice Caroline Shaw, donné dans le cadre du Festival Musica, en septembre 2021, par l’ensemble I Giardini.

Concert donné le 23 septembre 2021 à 18h30 en l'Église Saint-Paul à Strasbourg dans le cadre de la 39ème édition du Festival Musica.

"La musique de chambre de Caroline Shaw est faite de souvenirs, de résurgences du passé. Chacune de ses pièces laisse entrevoir sans ambiguïté une référence à un style historique ou à une œuvre en particulier : un geste issu d’une suite baroque, quatre accords volés à Brahms, une mazurka de Chopin dont la matière est filtrée, répétée, ralentie, approfondie… Pour la compositrice, projeter ainsi l’ancien monde dans le nouveau monde n’est en rien un geste rétrograde. Elle cherche davantage à jouer avec la nostalgie que provoque en nous les ritournelles qui nous sont chères, pour finalement confronter l’histoire à l’évolution de notre écoute, au présent."

Source : Festival Musica

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le concert :

Caroline Shaw (née en 1982) -Limestone and felt (2012)

Léa Hennino, alto

Pauline Buet, violoncelle

I Giardini

Caroline Shaw -In manus tuas (2009)

Pauline Buet, violoncelle

I Giardini

Caroline Shaw -Boris Kerner, pour violoncelle et pot de fleur (2012)

Pauline Buet, violoncelle

Eriko Minami, percussions, pot de fleurs

I Giardini

Caroline Shaw -Gustave Le Gray (2012)

David Violi, piano

I Giardini

Caroline Shaw -The Wheel (2021, création mondiale, co-commande du festival Musica et de l’ensemble I Giardini) I Giardini

Pauline Buet, violoncelle

David Violi, piano

Caroline Shaw - Thousandth Orange, pour violon, alto, violoncelle et piano (2018)

I Giardini

Thomas Gautier, violon

Léa Hennino, alto

Pauline Buet, violoncelle

David Violi, piano

L'après-concert :

Riccardo Nillni (né en 1960)

Surfaces malerisch I (2020), pour flûte, clarinette, violon, violoncelle

Ensemble Alternance

Enr. 2020 / Stradivarius STR 37194

Roger Tessier (né en 1939)

Comme un écho de mémoire enfouie (2019)

L’Itinéraire

Alain Louvier, direction

Enr. 8 avril 2019 (Paris, CRR) / Syram 003

Pascal Dusapin (né en 1955)

Iti, pour violon (1987)

Malin Pala, violon

Pavlik Records PA 0196-2-131

Fabien Touchard (né en 1985)

O Rose... (William Blake)

Sarah-Jane Sauvegrain, voix

Fabien Touchard, électro-acoustique

Hortus 198

Christophe Bertrand (1981-2010)

Haïku (2008)

Mikhaïl Bouzine, piano

B Records LBM 037

Salvatore Sciarrino (né en 1947)

Let Me Die Before I Wake

Martin Adamek, clarinette

Music Centre Slovakia EAN – 858 8003 436313

Jörg Widmann (né en 1973)

Con brio

Irish Chamber Orchestra

Jörg Widmann, direction

Alpha Classics ALPHA 767

Eric Tanguy (né en 1968)

Concerto pour clarinette

Pierre Génisson, clarinette

Jyväskylä Sinfonia

Ville Matvejeff, direction

Ondine ODE 1390-2

en savoir plus AUDIO 2h 28mn émission Le concert de 20h Roomful of Teeth et Horse Lords au Festival Musica 2021