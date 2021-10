Festival Musica 2021 : concert de l'Ensemble Intercolor

Concert de l'Ensemble Intercolor dans le cadre de la 39e édition du Festival Musica, avec les musiciennes Aleksandra Dzenisenia (cymbalum), Emma Errera (violon, alto), Helena Sousa-Estévez (accordéon), Yui Sakagoshi (saxophones) et Léa Castello (clarinettes et duduk).

Concert donné le 18 septembre 2021 en la Friedenskirche de Kehl (Allemagne) dans le cadre de la 39ème édition du Festival Musica.

L'Ensemble Intercolor est un jeune ensemble de Strasbourg, fondé en 2015, avec trois axes forts : d’une part un répertoire qui réunit la création contemporaine et l’arrangement de pièces de l’ère baroque et de la Renaissance, d’autre part une couleur très singulière dans son instrumentarium qui allie le violon ou l’alto, la clarinette, le saxophone, et même le duduk, l’accordéon et le cymbalum, et enfin, il met en lumière des compositrices, dans l’histoire de la musique comme dans le temps présent – il faut préciser que l’ensemble est entièrement féminin. Le programme de ce concert met en valeur toute une lignée de compositrices, du 12e siècle de Hildegarde von Bingen, jusqu’à la jeune compositrice Clara Olivares, en passant par Béatrice de Die, Francesca Caccini, Barbara Strozzi et Elisabeth Jacquet de La Guerre...

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Le concert :

Hildegarde von Bingen (1098-1179) - Improvisation à partir de Hildegarde von Bingen

Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1725) - Céphale et Procris : Ouverture (arrangement pour ensemble instrumental)

Barbara Strozzi (1619-1677) - I baci (arrangement pour ensemble instrumental)

Béatrice de Die (1135-1189), Clara Olivares (née en 1993) - A chantar m'er de so q'ieu non volria (arrangements de Clara Olivares)

Clara Olivares - Fusion des Fêlures (pour quintette)

Barbara Strozzi - Priego ad Amore (arrangement pour ensemble instrumental / Il primo libro de madrigali op 1 (1644))

Francesca Caccini (1587-après 1641) - Ch’amor sio nudo (arrangement pour ensemble instrumental / Primo Libro delle Musiche (Florence 1618))

Francesca Caccini - Chi desia di saper (arrangement pour ensemble instrumental / Primo Libro delle Musiche (Florence 1618))

Ensemble Intercolor

Aleksandra Dzenisenia, cymbalum

Emma Errera, violon et alto

Helena Sousa Estévez, accordéon

Yui Sakagoshi, saxophones

Léa Castello, clarinettes et duduk

Abla Alaoui, création électronique

L'après-concert :

Entretien avec Jean-Loup Graton pour le Festival Dutilleux à Chinon.

Betsy Jolas (née en 1926)

Musique d’autres jours, pour violoncelle et orgue (2020)

Sonia Wieder-Atherton, violoncelle

Bernard Foccroulle, orgue Rieger de la Philharmonie de Paris

Fuga Libera FUG 789

Henri Dutilleux (1916-2013)

Trois strophes sur le nom de Sacher

Sonia Wieder-Atherton

RCA BMG 74321843552

Baptiste Trotignon (né en 1974)

Trois préludes - III. Largo

Baptiste Trotignon, piano

Naïve V5382

Joëlle Léandre / Jean-Luc Cappozzo

Part 1

Joëlle Léandre, contrebasse

Jean-Luc Cappozzo, trompette

Enr. 2015 (Besançon)

NOTTWO MW9502

Philippe Leroux (né en 1959)

De l’épaisseur

Vincent Lhermet, accordéon

Cécile Kubik, violon

François Robin, violoncelle

CNSMDP 14906

Jérôme Combier (né en 1971)

Dawnlight, pour flûte, piano, violon, violoncelle et électronique

Ensemble Cairn

Aeon AECD 1651