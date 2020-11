Festival Musica 2020 : nouvelle version d'Intermezzi, création de Georges Aperghis par l'ensemble Musikfabrik

Ce concert du festival de musique contemporaine et expérimentale Musica de Strasbourg nous fait découvrir une nouvelle version d'Intermezzi, création de Georges Aperghis. Les membres de l'ensemble Musikfabrik qui la jouent et la mettent en scène ont aussi été la source d'inspiration du compositeur.

Concert donné le 22 septembre 2020 à 20h30 à la Cité de la musique et de la danse de Strasbourg dans le cadre du Festival Musica

Programme du concert

Georges Aperghis (né en 1945)

Intermezzi

Ensemble Musikfabrik

Intermezzi est une suite d’intermèdes, d’actions instrumentales, qui se doublent d’un portrait de l’ensemble Musikfabrik. Georges Aperghis a beaucoup observé les membres de ce dernier, repéré leurs traits de caractères, centres d'intérêts, manière de se comporter pour en réaliser des mini-portraits. Des situations hétérogènes en sont ressorties expliquant le titre Intermezzi que le compositeur, fasciné par l'aspect chaotique des choses, justifie en précisant « qu’il n’y a pas de propos. Que de l’entre-deux, que des parenthèses ». Cette hétérogénéité est mise en scène par les musiciens de l'ensemble Musikfabrik qui nous font entendre leur voix, jouent d'un instrument (parfois le leur mais pas que) et se déplacent sur la scène.

Ensemble Musikfabrik

Georges Aperghis a tissé des liens réguliers avec l’ensemble allemand Musikfabrik basé à Cologne. Ce dernier est constitué de seize musiciens (quatre bois, quatre cuivres, deux claviers, un percussionniste, et un quintette à cordes) et fonctionne depuis trente ans selon un principe d’organisation autonome, sans chef permanent ni directeur en titre. La programmation de l’ensemble est décidée de manière collégiale et elle fait la part belle à des expériences convoquant diverses disciplines comme la danse, le théâtre, la littérature ou les arts visuels. Musikfabrik travaille aussi régulièrement avec l’électronique et l’improvisation.

On a pu voir récemment l'ensemble performer à Paris dans le cadre du festival Manifeste au mois d'août, à Royaumont quelques jours plus tard mais aussi à Strasbourg à la fin du mois de Septembre.

à réécouter événement 38ème édition du festival Musica à Strasbourg, du 17 septembre au 3 octobre 2020

Après-concert

Pascal Dusapin (né en 1955)

Passion – 1., 2.

- Keren Motseri, soprano

- Georg Nigl, baryton

- Ensemble Modern

- Vocalconsort Berlin

- Franck Ollu, direction

Enregistré en février 2016 (Francfort, Alte Oper)

Ensemble Modern Medien OMCD-047

Wolfgang Rihm (né en 1952)

Vermischter Traum (Gryphius-Stück für Bariton und Klavier, 2017) : 1. Majestoso sostenuto - 2. Andante - 3. Grave, ma non troppo - 4. Andante - 5. Lento, ma non troppo - 6. Andante - 7. Con moto, appassionato

- Georg Nigl, baryton

- Olga Pashchenko, piano

Enregistré en février 2020 (Paris)

Alpha 646

Bernard Foccroulle(né en 1953)

Nigra sum (2012)

- Alice Foccroulle, soprano

- Lambert Colson, cornet à bouquin

- Bernard Foccroulle, orgue

Enregistré en 2014 (Beaufays)

Ricercar RIC42

Pierre Bartholomée (né en 1937)

Le Tombeau de Marin Marais (1968)

- Ensemble Alarius

- Janine Rubinlicht, violon

- Sigiswald Kuijken et Wieland Kuijken, basses de viole

- Robert Johnen, clavecin

Enregistré en 1968 (Bruxelles, Flagey)

Ricercar RIC421

Elliott Carter (1908-2012)

Sonate pour violoncelle et piano – 1. Moderato, 2. Vivace, molto leggiero, 3. Adagio, 4. Allegro

- Astrig Siranossian, violoncelle

- Nathanaël Gouin, piano

Enregistré en décembre 2019 (La Chaux-de-Fonds)

Alpha 635

à réécouter AUDIO 2h 28mn émission Le concert de 20h Deux concerts du Festival Musica 2020 à Strasbourg avec des créations de l'artiste japonais Ryoji Ikeda