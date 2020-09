Festival ManiFeste 2020 : le Quatuor Tana en direct du Centre Pompidou

Une plongée dans l'univers de la création avec le Quatuor Tana en direct du Centre Pompidou à Paris pour le festival ManiFeste : trois pièces signées Philippe Hurel, Daniel D'Adamo et Ivan Fedele

Quatuor Tana

L’originalité et la contemporanéité font la force et la singularité du Quatuor Tana qui ne cesse d’évoluer. Créé en 2004, l’ensemble a côtoyé les plus belles salles et festivals du globe et collaboré avec des compositeurs du monde entier. On compte aujourd’hui 250 créations à leur actif récompensées par de prestigieux titres tels que le prix Fuga décerné par l’Union des compositeurs belges, l’Octave de la Musique dans la catégorie contemporaine ou encore le Coup de coeur de l’Académie Charles Cros. Partenaire des centres de recherche tels que l’Ircam, l’ensemble, référence en terme de nouvelles technologies et de recherche musicale, n’hésite pas à questionner la lutherie contemporaine et à innover. La création de ses propres instruments en 2015 dits les « Tana Instruments » en est d'ailleurs une belle démonstration...

Concert diffusé en direct de la Grande salle du Centre Pompidou dans le cadre du festival ManiFeste organisé par l'Ircam

Avant-concert

Entretien avec Philippe Hurel et Daniel D'Adamo

Daniel D’Adamo : Traum-Entelechiae pour soprano, flûte en sol, alto, harpe et électronique, sur des textes de G. Leibniz

- Isabel Soccoja, soprano

- Nicolas Vallette, flûte

- Laurent Camatte, alto

- Elodie Reibaud, harpe

« The Lips Cycle » - CD Cuicatl/ECM

Philippe Hurel : So nah so fern (2015, extrait)

Ensemble Spectra

Filip Rathé, direction

L'ensemble Court-Circuit créé par Philippe Hurel est à l'initiative du festival Ensemble(s) (aux côtés de 4 autres ensembles) qui se déroulera du 11 au 13 septembre 2020 dans la salle Pan Piper à Paris.

Daniel D’Adamo : Lips, your lips pour soprano et électronique sur des textes du compositeur

Programme du concert

Daniel D'Adamo (1966) : The Lehmann discontinuity pour quatuor à cordes et électronique (création 2020)

>The Lehmann discontinuity, quatuor avec électronique est né d’une collaboration entre Daniel D’Adamo, compositeur travaillant depuis longtemps sur l’espace sonore et le lien entre l’acoustique et l’électronique et Carlo Laurenzi, réalisateur en informatique musicale de l’Ircam.

Pour cette pièce, le compositeur est parti de « l’observation musicale de matières sonores à la fois minuscules et extrêmement détaillées, exprimant un fort potentiel musical» (Daniel D’Adamo). Il les appelle des nano-sons, difficilement perceptibles qu’il projette ensuite sur une échelle d’écoute plus large se répercutant de manière très imbriquée aussi bien dans la partie instrumentale que dans l’électronique. « D’un point de vue musical, chaque étape de la pièce reflète l’état de la matière sonore elle-même et la musique prend acte de sa transformation » (Daniel D’Adamo)

Philippe Hurel (1955) : En filigrane pour quatuor à cordes et électronique (création 2020)

> Le Quatuor est aussi né d'un beau travail collaboratif entre Philippe Hurel, compositeur qui compte dans sa génération et Serge Lemouton, réalisateur en informatique musicale et musicien. « Dans En filigrane, l’électronique, fixée, tient à donner l’illusion du temps réel » selon le compositeur. La musique est rapide, rythmique et la texture dense. Le sons produits en studio sont aussi assez concis apportant couleur et nervosité. « La musique oscille entre l’idée de processus « objectif » identifiable et variation « subjective » » évoque encore Philippe Hurel qui dédit cette partition à son père, disparu durant la composition de la pièce.

Ivan Fedele (1953) : Leading Lines pour quatuor à cordes et électronique (création 2020)

> Leading Lines est un quatuor avec électronique né grâce au talent d’Ivan Fedele, un des principaux acteurs de la scène transalpine et Simone Conforti, réalisateur en informatique musicale au Drame à Lyon.

Pourquoi « Leading Lines » ? Car dans cette pièce en cinq mouvements, une ligne guide l’évolution de la composition dans chacune des sections.

« Le matériau sonore se densifie grâce à l’utilisation de techniques particulières de stratification pour la partie du premier violon dans le premier et le deuxième mouvement et du violoncelle dans le troisième mouvement (…). Le son est inspiré par la technique du spectralisme, tandis que, dans les quatrième et cinquième mouvements, il trouve sa place idéale dans un environnement acoustique saturé. » (Ivan Fedele)

Quatuor Tana

Antoine Maisonhaute, violon

Ivan Lebrun, violon

Julie Michael, alto

Jeanne Maisonhaute, violon

Après-concert

Entretien avec Jeanne Maisonhaute, violoncelliste et Antoine Maisonhaute, violoniste au sein du Quatuor Tana

Fausto Romitelli (1963-2004) : Natura morta con fiamme pour quatuor à cordes et bande électronique (1991)

Quatuor Tana

Enregistré en mars 2017 au Théâtre d’Arras

Paraty 717246

Steve Reich (1936) : WTC 9/11 – 3. WTC (2010)

Quatuor Tana

Enregistré en juin 2016

Megadisc Classics MDC7877

David Achenberg (1966) : Bleu Ébène, 4ème quatuor pour quatuor et bande magnétique (2017) - 3. Épilogue

Quatuor Tana

Enregistré en mars 2018 (Bruxelles)

David Achenberg « Bleu Ebène – Complete String Quartets by Quatuor Tana »

Paraty 199346

Jacques Lenot (1945) : Frammenti Intimissimi – 5.

Quatuor Tana

Enregistré en 2016 (Bruxelles)

Jacques Lenot « Frammenti intimissimi »

L’Oiseau prophète 3 770006 647024

> L'actualité du Quatuor Tana : Le Quatuor Tana se produira à Longueville le 10 octobre dans le cadre des 21e Rencontres Musicales en Seine-et-Marne mais aussi à l'Auditorium du Nouveau Siècle à Lille le 29 janvier prochain

