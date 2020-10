Festival ManiFeste 2020 : "Strada Nuova" par l'Ensemble intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher

Revivez le concert donné le 3 septembre dernier au Studio de la Philharmonie de Paris dans le cadre du festival ManiFeste 2020 de l'Ircam. L'Ensemble intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher y propose un beau programme italien avec la voix du baryton Otto Katzameier.

Programme du concert

Marco Momi (1978-)

Umami pour ensemble et électronique (2019) - Création

Marco Momi a travaillé à l'Ircam à Paris à la fin des années 2000. Connu en France, il a composé diverses oeuvres données dans de nombreux festivals internationaux (Nuova Consonanza à Rome en 2003 et 2004, 14ème Congrès mondial du saxophone de Ljubljana en Slovénie, Music Today à Séoul en 2005, Musica à Strasbourg en 2005 et 2008...) et interprétées par des ensembles tels que le Nieuw Ensemble, l’ensemble Cronophonie, l’ensemble ASKO, le Quatuor de Saxophones de Strasbourg... Plusieurs de ses pièces sont couronnées de prix comme Tre Aforismi (premier prix au Concours international G.E.R.M.I à Rome).

Unami (terme japonais faisant référence à une mystérieuse cinquième saveur après le sucré, le salé, l’acide et l’amer) est une pièce qui reflète l'univers du compositeur. L'électronique y joue un rôle de lien entre la perception et la mémoire. Pour la composer, Marco Momi a travaillé avec Marco Liuni.

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

direction Marco Luini, réalisateur en informatique musicale

Stefano Gervasoni (1962-)

Eufaunique pour grand ensemble (2016/2020) - Création

Stefano Gervasoni est un compositeur très présent sur la scène française qui enseigne la composition depuis 2006 au Conservatoire de Paris.

Cette création est une version longue d'une oeuvre que le compositeur avait destinée à être insérée dans un ensemble de pièces inspirées par le récit de la Genèse, toutes écrites par des compositeurs différents. Stefano Gervasoni a rajouté un second volet à cette pièce intitulée Eufaunique où l’harmonie entre l’homme et l’animal se révèle définitivement perdue. Dans les deux parties, le hautbois a un rôle prépondérant (plutôt pastoral dans la première et davantage guerrier/chasseur dans la seconde).

Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Salvatore Sciarrino

Quaderno di Strada (2003)

Quaderno di Strada signifie « carnet de route » en italien. Pour composer la pièce, Salvatore Sciarrino a recueilli des textes très divers, des inscriptions sur des murs, des extraits de lettres de Lotto ou de Rilke, des réflexions de Brecht, des extraits d’articles, des dictons, une guirlande javanaise du 17ème siècle… Le carnet de route est ici une sorte de compagnon, mais aussi une forme de métaphore du voyage.

« Le but d’un carnet de route, c’est aussi sa finalité : qu’il soit couvert de mots et de signes. En d’autres termes : une fois le monde dévoilé, ayant choisi d’en conserver une part infime pour soi, le carnet peut être refermé et mis de côté. [...] Compagnon de chaque jour, le carnet s’intègre à la métaphore du voyage. Mais croire que cette métaphore nous suit en tout lieu, voilà qui nous induirait en erreur ; il se pourrait au contraire que nous soyons, nous, son ombre. » Programme de concert de l'Ircam

Otto Katzameier, baryton

baryton Ensemble intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Après-concert

Elliott Carter (1908-2012)

Concerto pour clarinette et orchestre

- Jérôme Comte, clarinette

- Ensemble Intercontemporain

- Matthias Pintscher, direction

Enregistré le 19 septembre 2016 (Paris, Cité de la Musique)

Alpha 274

Lucia Ronchetti (1963-)

Le Palais du silence (dramaturgie d’après Claude Debussy, pour ensemble)

- Ensemble Intercontemporain

- Matthias Pintscher, direction

Enregistré le 8 novembre 2013 (Paris, Cité de la Musique)

Kairos 0015027KA

Bryce Dessner (1976-)

Concerto pour deux pianos

1. Premier mouvement

2. Deuxième mouvement

3. Troisième mouvement

- Katia Labèque et Marielle Labèque, pianos

- Orchestre de Paris

- Matthias Pintscher, direction

Enregistré en. octobre 2018 (Paris, Philharmonie)

KML Recordings / Deutsche Grammophon 48180