Festival Journées de musique baroque de Melk : Concentus Musicus de Vienne et Il Giardino Armonico

Deux concerts donnés dans le cadre du Festival International de Journées de musique baroque de Melk : le 3 octobre 2021 avec le Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried et le 30 septembre 2021 avec l'ensemble Il Giardino Armonico dirigé par Giovanni Antonini.

Premier concert :

Concert donné le 3 octobre 2021 en l'Eglise abbatiale de Melk, dans le cadre du Festival International de Journées de musique baroque de Melk.

Henry Purcell - The Fairy Queen Z. 629, Suite

1. Symphony

2. Prelude

3. Hornpipe

4. Rondeau

5. Dance for the Green Men

6. Dance for the Fairies

7. Chaconne

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell - Pavane en sol mineur Z.752

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell - Oedipus Z.583 (extrait) : n°2 Music for a While

Michael Schade, ténor

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell - Chaconne en sol mineur Z.752

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell - Three parts upon a Ground Z.731

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell -King Arthur (Le roi Arthur) Z 628 : Suite pour orchestre

1. Overture

2. Air

3. Fourth Act Tune: Air (Philidel’s Flight)

4. Third Act Tune (Hornpipe)

5. How Blest are Shepherds

6. Shepherd, Shepherd, Leave Decoying

7. Hornpipe

8. Minuet

9. Second Act Tune (Symphony)

10. Round Thy Coast

12. Chaconne

13. Fairest Isle

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell - Fantasia upon One Note Z.745

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Henry Purcell - An evening hymn on a ground Z.193

Michael Schade, ténor

Concentus Musicus de Vienne dirigé par Stefan Gottfried

Deuxième concert :

Concert donné le 30 septembre 2021 en la salle Saint-Koloman de l'abbaye de Melk, dans le cadre du Festival International de Journées de musique baroque de Melk.

Josquin Des Pres - L´homme armé, canon a 4

Josquin Des Pres - La Spagna a 5

Heinrich Isaac - La My

Anonyme - La Spagna a 2

Anonyme - Consort IX

Hayne van Ghizeghem - De tous biens playne

Rodolphus Agricola Roelkin - De tous biens playne

Alexandre Agricola - Harmonice Musices Odhecaton (extrait) : Tandernaken

William Cornysh - Fa la sol

Alexandre Agricola - Fortuna desperata a 6 (Fortune désepérée)

Gioseffo Guami - Canzone a 4 'L'Accorta'

William Brade - Der Pilligrienen Tanz (Danse des Pélerins)

Augustine Bassano - Galiarde

William Brade - Der Hasen Tantz (La Danse du lièvre)

Anthony Holborne - Pavana "The Funeralls" and Galliard, a 5

William Brade - Courante

Andrea Gabrieli - Intonazione del secondo tono

William Cornysh - Ah Robin, Gentle Robin

John Baldwin - A Browninge of 3 Voices

William Brade - Ein scottish tantz (Danse écossaise)

William Brade - Des Rotschenken tantz

William Brade - Die Nachtigall (Le Rossignol)

Jan Jacob Van Eyck - Der Fluyten Lust-hof (extrait) : Engels Nachtegaeltje (Rossignol anglais)

Tarquinio Merula - Canzoni a quattro voci per sonare con ogni sorti de strumenti musicali op.1 (extrait) : n°2 La lusignuola

Samuel Scheidt - Ludi musici I (extrait) : n°26 Canzon ad imitationem Bergamasca Anglicam

Il Giardino Armonico dirigé par Giovanni Antonini

