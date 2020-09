Festival de Saintes - LE LABO 2020 : Orchestre des Champs-Elysées - Le Banquet Céleste

Deux concerts enchaînés et dirigés par Philippe Herreweghe et le contre-ténor Damien Guillon, enregistrés au 49ème Festival de Saintes - une des Mecque du Baroque en France que France Musique suit fidèlement depuis ses prémices. Deux géants au programme : Beethoven et Bach !

Orchestre des Champs-Elysées / Philippe Herreweghe

Concert donné le 20 juillet 2020 en l'Abbaye aux Dames de Saintes dans le cadre du Festival de Saintes.

Ludwig van Beethoven (1770 - 1827)

Symphonie n°2 en ré majeur opus 36 (1801-1802)

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°5 en ut mineur opus 67 (1807-1808)

Orchestre des Champs-Elysées

Philippe Herreweghe,direction

Philippe Herreweghe, né à Gand, fonde le Collegium Vocale Gent en 1970, l’ensemble La Chapelle Royale en 1977 et l’Orchestre des Champs-Élysées en 1991 pour revaloriser les répertoires romantique et préromantique interprétés sur instruments d’époque. Il a bâtit une large discographie de plus de cent enregistrements et fonde son propre label « PHI » en 2010. Le chef sera récompensé par de nombreux titres tels que « Personnalité musicale de l’année» par la presse musicale européenne en 1990, sera aussi nommé Doctor honoris causa à la Katholieke Universiteit Leuven en 1997 et recevra le titre de Chevalier de la Légion d’Honneur en 2003.

Philippe Herreweghe et l’Orchestre des Champs-Élysées proposent un répertoire varié allant de Haydn à Debussy à travers l’Europe, dans de nombreuses et prestigieuses salles telles que la Musikverein de Vienne, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Barbican Centre de Londres ou encore les Philharmonies de Munich, de Berlin et de Cologne… L’ensemble s’est également produit au Japon, en Corée, en Chine et en Australie à travers des tournées mondiales dont la prochaine se déroulera en Asie au mois de mai prochain.

En attendant, l’orchestre proposera pendant un mois le projet « Nouvelle Odyssée » à partir du 5 septembre à Poitiers avec un programme riche et varié qui se clôturera par un concert symphonique. Les symphonies 2 & 5 de Beethoven seront une occasion de marquer le 250ème anniversaire de la naissance du compositeur ainsi que le lancement de saison de ce bel ensemble musical.

Le Banquet Céleste / Damien Guillon

Concert donné le 21 juillet 2020 en l'Abbaye aux Dames de Saintes dans le cadre du 49ème Festival de Saintes.

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Cantate BWV 47 "Wer sich selbst erhöhet der soll erniedriget werden" (1726, Quiconque s’élève de lui-même sera abaissé)

Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 60 "O Ewigkeit du Donnerwort" (1723, Ô éternité, toi, parole foudroyante, « Dialogue entre la Crainte et l’Espérance »)

Johann Sebastian Bach

Cantate BWV 78 "Jesu, der du meine Seele" (Jésus, toi qui par ton martyre)

Le Banquet Céleste

Céline Scheen, soprano

Damien Guillon, alto

Thomas Hobbs, ténor

Benoît Arnould, baryton

Damien Guillon, direction

Contre-ténor originaire de Bretagne, Damien Guillon y débute son apprentissage musical dense et varié (pratique vocale, étude de l’orgue et du clavecin…).

Son répertoire est vaste et son expérience très riche. Il a en effet endossé de nombreux rôles d’opéras et d’oratorios tels que Joad dans Athalia de Haendel ou Amphinome dans Le Retour d’Ulysse dans sa patrie qui fut un véritable succès.

Sa maîtrise musicale et vocale lui permet de collaborer avec de nombreux chefs renommés (dont Philippe Herreweghe précédemment évoqué) et de diriger lui aussi diverses oeuvres et ensembles comme San Giovanni Battista d’A.Stradella en tournée avec Angers-Nantes- Opéra en 2019.

En 2009, Damien Guillon fonde Le Banquet Céleste, ensemble réunissant solistes vocaux et instrumentaux, avec lequel il effectue un travail minutieux sur le répertoire baroque et se produit sur de nombreuses scènes et festivals (Opéra de Rennes, Salle Caveau à Paris, Les Arts Renaissants, Festival de Sablé…) en France et à l’international.

L’ensemble a fêté ses 10 ans en 2019 avec d’exceptionnels projets et continue son chemin comme le démontre sa riche actualité : concert à l’Opéra de Rennes le 20 septembre 2020 (« Trinitatis »), Festival Baroque Pontoise le 1er octobre (« Bach et l’Italie ») ou encore Concerts d’Automne à Tours (« Cantates de JS Bach »). Quant à Damien Guillon, son disque « Lamento » avec Café Zimmerman chez Alpha Classics sortira le 11 septembre prochain !

Après-concert

Johann Sebastian Bach

"Ouverture" variation Goldberg n°16 BWV 988

Cédric Burgelin à l'orgue Oury/Stolz de la cathédrale de Saintes

Tambour battant 2008 "Au-delà du silence"

Johann Sebastian Bach

Choral de Leipzig "Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist" BWV 667

Cédric Burgelin à l'orgue Oury/Stolz de la cathédrale de Saintes

Tambour battant 2008 "Au-delà du silence"

Le 19 septembre, le 3 octobre et le 5 décembre 2020, l'oeuvre de Bach sera aussi mis en valeur par "Un Autre Souffle" regroupant une équipe de passionnés de musique baroque qui s’est lancé le défi de reconstruire au temple de Lille l’orgue qui manque dans cette capitale culturelle.

Zoom sur l'orgue de la Cathédrale St Pierre de la ville de Saintes

Les orgues historiques de la Cathédrale St Pierre de la ville de Saintes, placées en 1626 à l’initiative du facteur Jehan Oury sont installées sur une tribune dominant la nef . Le buffet rococo datant du XVIIIe siècle se caractérise par un décor rocaille comprenant une statue du roi David jouant de la harpe. Il a été classé monument historique en 1943 et la partie instrumentale le 27 mars 1973. L'orgue a été restauré entre 1976 et 1985.

Cédric Burgelin, musicien qui veille aux destinées de cet instrument majestueux et complexe est l’organiste titulaire des orgues historiques de la Cathédrale St Pierre (il est d'ailleurs l'un des plus jeunes organistes de France). Il a travaillé avec les plus grands maîtres de l’orgue tels que Gaston Litaize, Michel Chapuis ou Michel Bouvard et est aujourd'hui demandé en concert dans les cadres les plus prestigieux : Saintes, Dieppe, Paris, etc. En 2019, Cédric Burgelin interprète l'oeuvre de J.S. Bach dans l'album "Consolation" enregistré au sein même de la Cathédrale Saint-Pierre de Saintes.

Le Pays des Orgues, émission estivale de Benjamin François a mis en lumière l'extraordinaire patrimoine musical d’Alsace du Sud, du Territoire de Belfort et du Jura suisse. L’intégralité des épisodes sont à retrouver sur la page de l'émission.

à réécouter émission Grands interprètes de la musique classique Philippe Herreweghe (5/5)