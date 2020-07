Festival de Saintes : Hervé Niquet dirige Les Sept dernières Paroles de notre Sauveur en Croix de Joseph Haydn

Pour faire face à la crise sanitaire, le Festival de Saintes se réinvente ! Hervé Niquet et le Jeune Orchestre de l'Abbaye interprètent "Les Sept paroles du Christ" de Joseph Haydn. Un concert enregistré samedi 18 juillet 2020 à l'Abbaye aux Dames.

Du 18 au 25 juillet, "Le Labo 2020" propose 9 concerts inédits, retransmis dans les jardins de l'Abbaye aux Dames et sur l'antenne de France Musique.

Bâtie par Stephan Maciejewski, directeur artistique de l’Abbaye aux Dames, cette programmation musicale se veut fidèle à ce qui fait l’identité du festival depuis de nombreuses années : l’excellence, la fidélité à Bach, des collaborations de longues dates mais aussi des programmes intimistes et une ouverture à la jeune génération…

Programme du concert

Joseph Haydn

Les sept dernières paroles de Notre Sauveur en Croix

Jeune Orchestre de l’Abbaye

Hervé Niquet direction

Après-concert :

Entretien avec Stephan Maciejewski, directeur artistique de l’Abbaye aux Dames

Deuxième concert :

Johann Sebastian Bach

Messe brève en sol mineur BWV 235

Kyrie, Gloria, Gratias, Domine Fili, Qui tollis, Cum sancto Spiritu

Dorothee Mields soprano

Damien Guillon alto

Thomas Hobbs ténor

Peter Kooij basse

Collegium Vocale de Gand

Philippe Herreweghe direction

Concert enregistré par France Musique le 15 juillet 2013 à l'Abbaye de Saintes

Troisième concert

Paul Van Nevel et son ensemble vous mènent sur les traces de Claude Le Jeune, l’un des Franco-Flamands du XVIe les plus sous-estimés : le Huelgas Ensemble présente le langage immensément riche de ce compositeur et ses techniques inattendues dans un programme qui illustre, tel un kaléidoscope, son « Livre de Mélanges ».

Claude Le Jeune

Livre de Mélanges (extraits) :

- Emendemus in melius

- Quell'eau, quel air, quel feu

- Sta costante cor mio

- Tu ne l'enten pas

- Veni sancte Spiritus

- Arreste un peu mon coeur

- Ergo nos supplicantes

- Quando lo gallo chiama la gallina

- Povre

Ensemble Huelgas

Paul van Nevel direction

Enregistré par France Musique à l’Abbaye de Saintes le 14 juillet 2013

Quatrième concert

Marin Marais

Suite en ré mineur

Jérôme Hantaï (violoncelle), Pierre Hantaï (clavecin)

Jean-Sébastien Bach

Sonate en sol majeur BWV 1027

Trio Hantaï : Marc Hantaï (flûte traversière), Jérôme Hantaï (violoncelle) et Pierre Hantaï (clavecin)

Enregistré par France Musique à l’Abbaye de Saintes le 16 juillet 2007 Archive INA