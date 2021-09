Festival de Royaumont 2021 : L'Ensemble Linea dirigé par Jean-Philippe Wurtz, avec le guitariste Yaron Deutsch

L'Ensemble Linea dirigé par Jean-Philippe Wurtz, avec le guitariste Yaron Deutsch, au Festival de Royaumont le 28 août 2021.

Concert donné le 28 août 2021 à la Salle des charpentes de l'Abbaye de Royaumont dans le cadre du Festival de Royaumont.

"La rencontre – autour d’une guitare électrique – de Raphaël Cendo et de compositrices venues de Lituanie, de Turquie et des Philippines. S’il fallait élire un instrument emblématique du XXe siècle, le vote du public se porterait très certainement sur la guitare électrique. Les minuscules micros disposés sous ses cordes ont ouvert le plus vaste des champs d’expérimentation à des milliers de musiciens, des bluesmen d’hier aux compositeurs d’aujourd’hui. Adepte de la saturation, constamment à la recherche de l’âme du son dans sa vivifiante animalité, Raphaël Cendo a souvent écrit pour cet instrument. Pour cette création, il fait appel à l’un des guitaristes les plus intrépides de sa génération, l’Israélien Yaron Deutsch. Raphaël Cendo l’invite à dialoguer, sous la baguette de Jean-Philippe Wurtz, avec une sarabande d’autres instruments, du théorbe baroque à l’orgue électrique, de l’orgue à bouche asiatique au cymbalum des Balkans. Cet ardent désir d’ouverture fait écho au parcours des trois jeunes compositrices choisies pour ce nouveau programme : venues de Lituanie, de Turquie et des Philippines, elles incarnent avec un aplomb renversant le glissement du tourbillon de la créativité contemporaine vers un Orient chaque année plus proche."

Source : Festival de Royaumont

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programme du concert :

Vitalija Glovackyte (née en 1990) - Toxic amour, pour ensemble (2021)

Zeynep Toraman (née en 1992) - ...gliding process that echoes back to ancient times (2021)

Feliz Anne Macahis (née en 1987) - Spirito affine, pour flûte, clarinette, piano, violon et violoncelle (2020)

Michele Foresi (né en 1988) - It’s no accident they call it The Present (2020)

Raphaël Cendo (né en 1975) - Coffin Bubbles Blue, pour guitare électrique et ensemble

Ensemble Linea, Jean-Philippe Wurtz, direction

Yaron Deutsch, guitare

L'après-concert :

Marta Gentilucci (née en 1973) - Moving Still (extrait)

Ensemble Sequenza 9.3

Catherine Simonpietri, direction

Enr. 23 septembre 2021 (Venise, Biennale, Teatro alle Tese) / Document Biennale de Venise

Entretien avec la pianiste Anne-Lise Gastaldi, pour annoncer les Journées musicales Marcel Proust à Cabourg du 8 au 10 octobre.

Noriko Baba (née en 1972) - Au Pavillon de (Monsieur) Porcelaine

Jennifer Tani, soprano

Trio George Sand

Virginie Buscail, violon

Diana Ligeti, violoncelle

Anne-Lise Gastaldi, piano

Enr. novembre 2019 / Elstir ELSTIR003

Philippe Leroux (né en 1959)

Virginie Buscail, violon

Anne-Lise Gastaldi, piano

Enr. 18 juin 2019 (Paris, CRR) / Document du compositeur

Gérard Pesson (né en 1958) - Ne pas oublier coq rouge dans jour craquelé (moments Proust) (2010)

Trio George Sand

Virginie Buscail, violon

Diana Ligeti, violoncelle

Anne-Lise Gastaldi, piano

Enr. 2012 (Paris, CRR) / Archimbaud/Even & Arts/Riveneuve 978-2-36013-124-2

Pierre-Yves Macé (né en 1980) - Je vais entendre encore une phrase de Sole Mio (2016, extrait)

Vincent Bouchot, voix

Ensemble Cairn

Cédric Jullion, flûte

Ayumi Mori, clarinette

Christelle Séry, guitare

Cécile Brossard, alto

Pablo Tognan, violoncelle

Pierre-Yves Macé, électronique

Document du compositeur

à réécouter AUDIO 8 min émission Le Disque contemporain de la semaine Raphaël Cendo : Corps - Wilhem Latchoumia, Ensemble Linea, Jean Philippe Wurtz

à réécouter événement Festival de Royaumont du 21 août au 3 octobre 2021