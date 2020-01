Festival de Musique Heinrich Schütz 2019 en Allemagne

Quatre ensemble : le Konzertchor des Goethe Gymnasiums, la Capella de la Torre, le Goethe Secondary School Chorus Gera et le RIAS Kammerchor se retrouvent à Thuringue pour interpréter des œuvres de Schütz et Praetorius, mais aussi des pièces de Bassano et Millan.

Concert donné le 4 octobre 2019 au Théâtre de Gera (Thuringe) dans le cadre du Festival de Musique Heinrich Schütz

Programme du concert

James Mac Millan (né en 1956) : Miserere (2009)

Giovanni Gabrieli (1557 -1612) : Magnificat a 14 – (Extrait de la Sacrae symphoniae II - 1615)

Heinrich Schütz (1585-1672) : Psaume 100 : JauchzetdemHerren, alleWelt, SWV 493 (extrait des Schwanengesang - 1671)

Michael Praetorius (1571-1621) : Exsultemusadiutori nostro a 6 (1619)

Heinrich Schütz (1585-1672) : Quatre extraits des Schwanengesang (1671) :

1 Aleph et Beth : Tertii Toni - Wohl denen, die ohne Wandel leben, SWV 482

2 Gimel et Daleth : Tertii Toni - Tue wohl deinem Knechte, SWV 483

3 He et Vau : Secundi Toni - Zeige mir Herr den Weg deiner Rechte, SWV 484

4 Dsain et Chet : Octavi Toni - Gedenke deinem Knecht an dein Wort, SWV 485

Giovanni Bassano (1558-1617) : Salvator mundi a 5 (1599)

Michael Praetorius (1571-1621) : Trois extraits des Schwanengesang (1671)

1 Psalm 119 - Thet et Jod : Du tust Guts deinem Knechte, SWV 486

2 Kaph und Lamed : Primi Toni - Meine Seele verlanget nach deinem Heil SWV 487

3 Mem und Nun : Secundi Toni - Wie hab ich deine Gesetze so lieb SWV 488

Michael Praetorius (1571-1621) : Passamezzo a 6 (1612)

Heinrich Schütz (1585-1672) : Quatre extraits des Schwanengesang (1671)

1 Samech et Aiin : Sexti Toni - Ich hasse die Flattergeister, SWV 489

2 Pe et Zade : Quarti Toni - Deine Zeugnisse sind wunderbarlich, SWV 490

3 Koph et Resch : Quinti Toni - Ich rufe von ganzem Herzen, SWV 491

4 Schin et Thau : Noni Toni - Dir Fürsten verfolgen mich ohne Ursach, SWV 492

Giovanni Bassano (1558-1617) : Deus qui beatumMarcum (1598)

Jörg Genslein, ténor

Andrew Redmond, basse

Goethe Secondary School Chorus Gera dirigé par Christian Frank

Capella de la Torre dirigé par Katharina Bäuml

Rias Chamber Chorus dirigé par Justin Doyle

Heinrich Schütz (1585-1672) : Deutsches Magnificat (Decimi Toni) : MeineSeeleerhebt den Herren, SWV 494 (extrait des Schwanengesang - 1671)

Konzertchor des Goethe Gymnasiums / Rutheneum seit 1608 Gera dirigé par Christian K. Frank

Capella de la Torre dirigé par Katharina Bäuml

RIAS Kammerchor dirigé par Justin Doyle

Prochains concert du RIAS Kammerchor

* Dimanche 16 février 2020 à 16 à la Philharmonie de Berlin, ainsi que le mercredi 20 mars à 20h

** En France : Mardi 26 mai : Philharmonie de Paris à 20h30