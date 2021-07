Festival de Grenade avec Josep Pons, Maria Toledo, Josep Colom et Pablo Sáinz-Villegas

Œuvres phares de Manuel de Falla : Nuits dans les jardins d’Espagne, L’Amour sorcier, Le Tricorne par l’Orchestre National d’Espagne sous la direction de Josep Pons, Josep Colom (piano) et Maria Toledo (chant). Puis un récital de Pablo Sáinz-Villegas (guitare), toujours au Festival de Grenade.

1er Concert :

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 4 juillet 2021 au Palais Charles Quint de l’Alhambra de Grenade, dans le cadre du Festival International de Musique et de Danse de Grenade.

Sur différentes scènes réparties dans les endroits les plus emblématiques de la ville de Grenade et ses alentours, a lieu le Festival International de Musique et de Danse de Grenade. L'origine de cet événement remonte aux concerts symphoniques qui sont célébrés depuis 1883 dans le Palais de Charles Quint, et au Concours de Cante Jondo, qui a lieu sur la place des Aljibes de l’Alhambra en 1922, avec la participation de figures emblématiques telles que Federico García Lorca, Manuel de Falla, Ramón Gómez de la Serna, Santiago Rusiñol et d’autres intellectuels et artistes de l’époque.

Manuel de Falla,

Noches en los jardines de España (Nuits dans les jardins d’Espagne) :

1. En el Generalife (Au Généralife)

2. Danza lejana (Danse lointaine)

3. En los jardines de la sierra de Córdoba (dans les jardins de la Sierra de Cordoue)

Josep Colom : Piano

Orchestre National d'Espagne

Josep Pons : Direction musicale

Manuel de Falla – Gregorio Martinez Sierra,

El Amor brujo (L’Amour sorcier) :

1. Introducción y escena (Introduction et scène)

2. En la cueva - La noche (Dans la cave - La nuit)

3. Canción del amor dolido (Chanson de l'amour douloureux)

4. El aparecido (L'apparition)

5. Danza del terror (Danse de la frayeur)

6. El circulo magico (Le cercle magique)

7. Romance del pescador (Romance du pêcheur)

8. Danza ritual del fuego (Danse rituelle du feu)

9. Escena (Scène)

10. Canción del fuego fatuo (Chanson du feu follet)

11. Pantomima (Pantomime)

12. Danza y canción del juego de amor (Danse et chanson du jeu d'amour)

13. Final - Las campanas del amanecer (Finale - Les cloches du matin)

María Toledo : Chant

Orchestre National d'Espagne

Josep Pons : Direction musicale

Manuel de Falla,

Extrait de La Vida breve (La Vie brève) :

Interludio y Danza (Interlude et Danse)

El Sombrero de tres picos (Le Tricorne), Suite n°1 :

1. Introducción - La tarde (L’après-midi)

2. Danza de la molinera. Fandango (Danse de la meunière)

3. El corregidor

4. Las uvas (Les raisins)

El Sombrero de tres picos (Le Tricorne), Suite n°2 :

1. Danza de los vecinos. Seguidillas (Danse des voisins)

2. Danza del molinero. Farruca (Danse du meunier)

3. Danza final. Jota

Orchestre National d'Espagne

Josep Pons : Direction musicale

2ème Concert :

Concert offert dans le cadre des échanges avec l'Union Européenne de Radio et Télévision, enregistré le 5 juillet 2021 au Patio de los Arrayanes de l’Alhambra de Grenade, dans le cadre du Festival International de Musique et de Danse de Grenade.

Pablo Sáinz-Villegas, brillant guitariste et ambassadeur de la culture musicale espagnole dans le monde interprète des œuvres de Granados, Rodrigo, Tárrega et Albéniz

Enrique Granados,

12 Danzas españolas :

- Melancólica. Danza Triste

- Andaluza

Joaquin Rodrigo,

Invocation et Danse. Hommage à Manuel de Falla

Francisco Tárrega,

Capricho árabe

Lágrima

Adelita

Isaac Albéniz,

12 Piezas características op.92 :

- Torre Bermeja, serenata

Mallorca op.202

Suite espagnole op.47 :

- Asturias

Pablo Sáinz-Villegas : Guitare

