Festival d'Utrecht 2015 et 2019 : Scarlatti, Purcell, Paisible, Tollett, Morley par l'ensemble Vox Luminis

Le Festival de musique ancienne d'Utrecht en 2015 et 2019 invitait L'ensemble Vox Luminis avec son directeur Lionel Meunier.

Le concert #1

Concert donné le 1er septembre 2019 en la Grande Salle du TivoliVredenburg d'Utrecht dans le cadre du Festival de musique ancienne d'Utrecht.

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) : Toccata aperta d'organo

Domenico Scarlatti (1685 - 1757) :

- Te Deum laudamus

- Sonate en la mineur K 61

- Salve Regina

Alessandro Scarlatti (1660 - 1725) : O Morte, agli altri fosca, a me serena

Domenico Scarlatti (1685 - 1757) :

- Sonate en si mineur K 87

- Miserere

- Stabat Mater

- Enrico Cannio , Aniello Califano

BIS : Anonyme - O Surdato Nnamurato (chanson folklorique Napolitaine)

Ensemble Vox Luminis :

Zsuzsi Tóth, ​Stefanie True, Caroline Weynants, soprano

Victoria Cassano, mezzo-soprano

Alexander Chance, Jan Kullmann, alto

Robert Buckland et Raffaele Giordani, ténors

Lionel Meunier et Sebastian Myrus, basse

Bart Jacobs, orgue

Ricardo Rodriguez Miranda, viole de gambe

Sarah Ridy, harpe

Simon Linné, théorbe

Direction : Lionel Meunier

Le concert #2

Concert donné le 29 août 2015 en la Grande Salle du TivoliVredenburg d'Utrecht dans le cadre du Festival de musique ancienne d'Utrecht.

Henry Purcell (1659 - 1695) :

- My heart is inditing of a good matter Z 30 - Anthem for the Coronation of King James II and Queen Mary (1685)

- Celebrate this Festival Z 321 - Birthday Ode for Queen Mary (1693)

James Paisible : The Queen's Farewell (1694)

ThomasTollett : The Queen's Farewell (1694)

Henry Purcell (1659 - 1695) : March, extrait de Music for the Funeral of Queen Mary (Musique pour les funérailles de la reine Marie) Z. 860 (1685)

ThomasMorley (1557 - 1602) :

- First Dirge Anthem (Funeral Sentences) :

1. I am the resurrection and the life

2. I know my Redeemer liveth

3. We brought nothing into this world

- Second DirgeAnthem 1. Man that is born of a woman

2. In the midst of life

Henry Purcell (1659 - 1695) : Canzona, extrait de Music for the Funeral of Queen Mary (Musique pour les funérailles de la reine Marie) Z. 860 (1685)

Thomas Morley (1557 - 1602) : I heard a voice from heaven, extrait de The Third Dirge Anthem

Henry Purcell (1659 - 1695) : Extrait de Music for the Funeral of Queen Mary (Musique pour les funérailles de la reine Marie) Z. 860 (1685)

1. Man that is born of a woman

2. In the midst of life

3. Thou knowest Lord

Henry Purcell (1659 - 1695) : O dive custos, extrait de Elegy on the death of Queen Mary Z 504 (1694)

Ensemble VoxLuminis

Bart Jacobs, orgue

Direction : Lionel Meunier