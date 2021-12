Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris, Matthias Pintscher dirige l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans une de ses créations, Neharot, et dans la Symphonie n°7 de Mahler. Concert donné le 26 novembre 2021 à l'Auditorium de Radio France.

Concert donné le 26 novembre 2021 à 20h à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.

"Après avoir été créé en août au Suntory Hall de Tokyo, Neharot de Matthias Pintscher connaîtra sa première française en compagnie de l’Orchestre Phiharmonique de Radio France placé sous la direction du compositeur, par ailleurs directeur musical de l’Ensemble intercontemporain. Neharot signifie « rivière », mais aussi « larmes ». L’œuvre fait également références aux rivières souterraines qui se croisent sous la cathédrale de Chartres ; elle est conçue comme un tombeau (au sens d’hommage) ou un kaddish pour tous ceux qui sont morts au cours du printemps 2020. Quant à la Septième Symphonie, c’est peut-être la plus instable, la plus inquiétante qui soit sortie de la plume de Mahler, car la plus habitée par les apparitions de toute sorte. Chant de la nuit, cette vaste partition avec guitare et mandoline est la symphonie des tombeaux en plein vent aussi bien que celle des ténèbres intérieures."

Source : Maison de la Radio et de la Musique

Programme du concert :

Matthias Pintscher (né en 1971) - Neharot (pour orchestre)

Création française. Commande du Suntory Hall de Tokyo, du Staatsoper et du Staatsschauspiel de Dresde, du Los Angeles Philharmonic, de l’Orchestre de la Suisse romande, de Radio France et du Festival d’Automne à Paris.

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Matthias Pintscher

Gustav Mahler (1860-1911) - Symphonie n°7 en mi mineur "Lied der Nacht" ("Chant de la nuit")

1. Langsam (Adagio) - Allegro risoluto ma non troppo

2. Nachtmusik I. Allegro moderato

3. Scherzo. Schattenhaft

4. Nachtmusik II. Andante amoroso

5. Rondo-Finale. Allegro ordinario

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Matthias Pintscher

Après-concert :

Graciane Finzi (née en 1945)

Mémoire oubliée ou l’art du mouvement d’Isadora Dunca, pour clarinette, quatuor à cordes et piano (2019)

Ensemble Calliopée

Christophe Giovaninetti et Camille Fonteneau, violons

Karine Lethiec, alto

Diana Ligeti, violoncelle

Julien Hervé, clarinette

Maria Perrotta, piano

Enr. mars 2021 . Arion ARN68846

Heinz Holliger (né en 1939)

Präludium, Arioso und Passacaglia (1988)

Anaëlle Touret, harpe

Enr. 2021 / Es-Dur ES 2085

Nicolas Bacri (né en 1961)

Quatuor à cordes n° 9 – Canto di speranza (2015)

Quatuor Psophos

Mathilde Borsarello Herrmann, violon

Bleuenn Le Maître, violon

Cécile Grassi, alto

Guillaume Martigné, violoncelle

Enr. 2020 / Klarthe KLA 113

