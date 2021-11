Concert enregistré à la Philharmonie de Paris avec l’Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher au Festival d’Automne. Au programme, un itinéraire original, entre fanfare et procession, entre la musique américaine et la musique européenne avec Charles Ives, George Crumb et Enno Poppe.

Festival d'Automne 2021 : L'Ensemble Intercontemporain dirigé par Matthias Pintscher, © EIC / Quentin Chevrier