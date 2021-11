Festival d'Ambronay 2021 : Stephan MacLeod et le Gli Angeli Genève

Les musiciens du Gli Angeli Genève et leur chef Stephan MacLeod nous proposent trois versions du poème du Stabat Mater à travers les âges, du baroque à nos jours : Palestrina, Arvo Pärt et Pergolese, ainsi qu'une création pour le Festival d'Ambronay de Xavier Dayer, Le son qui se lie.

Concert donné le 11 septembre 2021 à 20h30 en l'Abbatiale d'Ambronay dans le cadre de la 42ème édition du Festival d'Ambronay.

"Le poème du Stabat Mater a inspiré de nombreux compositeurs. Pour ce premier concert à Ambronay, les musiciens de Gli Angeli Genève et leur chef Stephan MacLeod déclinent trois visions de ce poème couvrant près de 400 ans d'histoire de la musique. Autour de la polyphonie grandiose de Palestrina et du recueillement céleste d'Arvo Pärt (né en 1935) interprété par nos amis du Quatuor Terpsycordes et trois chanteurs solistes, nous entendrons l'un des plus célèbres Stabat Mater baroques : celui de Pergolèse pour orchestre et deux solistes. En complément de ce programme, nous découvrirons l'œuvre de Xavier Dayer, commandée spécialement pour le Festival d'Ambronay."

Source : Festival d'Ambronay

Concert :

Giovanni Pierluigi Da Palestrina - Stabat Mater (pour double chœur a cappella)

Ana Quintans, soprano

Aleksandra Lewandowska, soprano

Carlos Mena, alto

Valerio Contaldo, ténor

Elionor Martinez, soprano

Christelle Monney, mezzo-soprano

Olivier Coiffet, ténor

Frederik Sjollema, basse

Gli Angeli Genève

Stephan MacLeod, direction et basse

Arvo Pärt -Stabat Mater (version pour soprano contre-ténor ténor et trio à cordes)

Aleksandra Lewandowska, soprano

Carlos Mena, alto

Valerio Contaldo, ténor

Quatuor Terpsycordes

Girolamo Bottiglieri, violon

Raya Raytcheva, alto (instrument)

Florestan Darbellay, violoncelle

Gli Angeli Genève - Stephan MacLeod, direction et basse

Xavier Dayer - Le son qui se lie (pour octuor vocal, orchestre à cordes et orgue positif)

Aleksandra Lewandowska, soprano

Carlos Mena, alto

Valerio Contaldo, ténor

Elionor Martinez, soprano

Christelle Monney, mezzo-soprano

Olivier Coiffet, ténor

Frederik Sjollema, basse

Gli Angeli Genève - Stephan MacLeod, direction et basse

Jean-Baptiste Pergolese - Stabat Mater en fa mineur (pour soprano, contre-ténor, cordes et basse continue)

1. Stabat mater dolorosa (Duo soprano contre-ténor)

2. Cujus animam gementem (Air de soprano)

3. O quam tristis et afflicta (Duo soprano contre-ténor)

4. Quae moerebat et dolebat (Air de contre-ténor)

5. Quis est homo (Duo soprano contre-ténor)

6. Vidit suum dulcem natum (Air de soprano)

7. Eja mater fons amoris (Air de contre-ténor)

8. Fac ut ardeat cor meum (Duo soprano contre-ténor)

9. Sancta mater istud agas (Duo soprano contre-ténor)

10 Fac ut portem Christi mortem (Air de contre-ténor)

11. Inflammatus et accensus (Duo soprano contre-ténor)

12. Quando corpus morietur (Duo soprano contre-ténor)

13. Amen (Duo soprano contre-ténor)

Ana Quintans, soprano

Carlos Mena, alto

Gli Angeli Genève - Stephan MacLeod, direction et basse

Après-concert :

