Festival Classique au vert 2020 : Karine Deshayes, l'orchestre de chambre de Paris avec Hervé Niquet

"C’est si bon" de se laisser bercer par la voix de Karine Deshayes... Elle chantera accompagnée par l'orchestre de chambre de Paris dirigé par Hervé Niquet, dans un programme mêlant mélodies, chants traditionnels, danses sacrées et profanes, sérénades ou encore quelques chansons françaises…

Programme du concert

Antonín Dvořák (1841-1904) : Sérénade pour cordes en mi majeur B. 521 op. 22 : II. Tempo di valse (1875)

Antonín Dvořák, musique avec Adolf Heyduk, auteur : Chants tziganes op. 55 B.104 : n°1 "Má písen zas mi láskou zní" (Ma chanson résonne à nouveau d'amour) (1880)

Arrangements : Daniel Capelletti

Karine Deshayes, mezzo-soprano

**Antonín **** Dvořák** avec Adolf Heyduk, auteur : Chants tziganes op. 55 B.104 : n°4 "Kdyžmnestará matka" (Les chansons que ma mère m'a apprises) (1880)

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Claude Debussy (1862-1918) : Danse sacrée et danse profane pour harpe et cordes L.103 (1904)

1. Danse sacrée

2. Danse profane

Valeria Kafelnikov, harpe

Gabriel Fauré (1845-1924) : Les roses d'Ispahan op. 39 n°4 (1884)

Charles-MarieLeconte de Lisle, poème

Arrangements : Daniel Capelletti

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Jules Massenet (1842-1912) : Amoureuse (1898) - Mélodie sur un poème de Stop, pseudonyme de Louis Pierre Gabriel Bernard Morel-Retz

Arrangements : Daniel Capelletti

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Leroy Anderson (1908-1975) : Plink Plank Plunk! (1951)

Ralph Benatzky (1884-1957) : L'Auberge du Cheval-Blanc : On a le béguin pour Célestin, Air de Gilbert (1930)

Erik Charell, Hans Müller et Robert Gilbert, paroles

Arrangements : Daniel Capelletti

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Georges Bizet (1838-1875) : Carmen : L'amourest un oiseau rebelle,Habanera (Acte I) (1875)

Henri Meilhac et Ludovic Halévy, paroles

ProsperMérimée, auteur

Arrangements : Daniel Capelletti

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Georges Bizet : Ivan IV : Ouvre ton cœur à l'amour qui m'enflamme, Sérénade du jeune Bulgare (Acte II) (1865)

François-Hippolyte Leroy, Henri Trianon, livret

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Astor Piazzolla : Libertango (1974)

Arrangements : Daniel Capelletti

Emmanuel Séjourné : Concerto pour vibraphone et orchestre à cordes : 1er mouvement (1999)

Adélaïde Ferrière, vibraphone et percussions

Leroy Anderson :

- The typewriter - pour machine à écrire et orchestre (1950)

- Sandpaper Ballet - Ballet du papier de verre et orchestre (1954)

Henri Betti : C'est si bon (1948)

André Hornez, paroles

Arrangements : Daniel Capelletti KarineDeshayes, mezzo-soprano

Orchestre de Chambre de Paris dirigé par Hervé Niquet

Complément de concert

André-Ernest-Modest Grétry (1741-1813) : "Ombre chérie, ombre sacrée", Andromaque (Acte III, scène 1)

Karine Deshayes, soprano,

Le Concert Spirituel Hervé Niquet, direction

Félicien David (1810-1876): Herculanum (Acte I scène )

Karine Deshayes, mezzo-soprano,

Orchestre Philharmonique de Bruxelles

Chœur de la Radio Flamande

Hervé Niquet, direction

Jean-Philippe Rameau (1683- 1764) : Les fêtes d'Hébé (1739), Air (la Reine magicienne) et Chœur "Eclatante trompette, annoncez..."

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704) : Médée (1963), Air (la Reine magicienne) "Quel prix de mon amour..." + Air (LA Reine magicienne) et Chœur "Noires filles du Styx..."

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) : Passacaille d'Aride (Les plaisirs ont choisi pour asile)Reinoud van Mechelen (Le Prince, haute-contre)

Le Concert Spirituel

Hervé Niquet, direction

Gabriel Fauré (1845-1924) : Suite pour orchestre "Pelléas et Mélisande" op. 80 (Prélude, La fileuse, Sicilienne)

Orchestre de chambre de Paris

Deborah Nemtanu, premier violon solo

Thomas Zehetmair, direction