Festival Aux Armes, Contemporains ! #3 : Quatuors américains et #4 : Memoria

Deuxième soirée consacrée au festival Aux Armes, Contemporains ! avec deux magnifiques concerts : le premier donné par le Quatuor Béla dans un programme américain et le second par l’ensemble 2e2m dans un programme autour de la mémoire.

Premier concert : "Quatuors américains" par le quatuor Béla

Concert donné à la Scala Paris, le 10 octobre dernier, dans le cadre du festival Aux armes, contemporains !

John Adams (né en 1947)

John's book of alleged dances, pour quatuor à cordes et bande (piano préparé enregistré) (extraits)

L'oeuvre qui ouvre le concert est une pièce de John Adams composée en 1994 pour le Kronos Quartet. Le titre fantaisiste et imaginaire "John's book of alleged dances" fait référence à un livre de danses dans lequel chacune porte un titre humoristique. Leurs pas sont encore à inventer et elles peuvent se jouer dans n'importe quel ordre. Le quatuor Béla en a choisi quelques-unes pour ce concert telles que Judah to Ocean, Hammer & Chisel, Pavane: She's So Fine, Rag the Bone et Ständchen: The Little Serenade...

Meredith Monk (née en 1942)

Stringsongs

Meredith Monk est une artiste plurielle (chanteuse, compositrice, chorégraphe, performeuse…). Cette partition Stringsongs est aussi une commande du Kronos Quartet créée en 2005. Première écriture pour quatuor à cordes de Meredith Monk, la pièce est composée en quatre mouvements : Cliff Light, Tendrils, Obsidian Chorale et Phantom Strings…

George Crumb (né en 1929)

Black Angels - I. Departure : 1. Threnody I: Night of the Electric Insects, 2. Sounds of Bones and Flutes, 3. Lost Bells, 4. Devil-music, 5. Danse Macabre, II. Absence : 1. Pavana Lachrymae, 2. Threnody II: Black Angels!, 3. Sarabanda de la Muerte Oscura, 4. Lost Bells (Echo), III. Return : 1. God-music, 2. Ancient Voices, 3. Ancient Voices (Echo), 4. Threnody III: Night of the Electric Insects

Black Angels, sous-titré "Treize images des pays sombres", est l’une des partitions les plus fortes de George Crumb, compositeur américain rarement joué en France. La pièce, composée en 1970 en pleine guerre du Vietnam, suit un plan très précis en trois grandes sections (le départ, l’absence, et le retour) elles-mêmes subdivisées en sous-parties. Le compositeur joue des symboles numériques tout au long de la pièce qui fait se succéder des parties jouées en quatuor, trio, duo et solo en aller et retour pour revenir au quatuor. Dans cette oeuvre, des évocations poétiques renvoient à des images assez précises et la partition fait appel à des verres en cristal accordés et à des modes de jeu particulier. Cette spectaculaire composition est ici magnifiée par l'interprétation du Quatuor Béla qui la joue entièrement par coeur.

Quatuor Béla

Frédéric Aurier, violon

violon Julien Dieudegard, violon

violon Julian Boutin, alto

alto Luc Dedreuil, violoncelle

Second concert : " Memoria" par l'ensemble 2e2m

Concert donné à la Scala Paris, le 10 octobre dernier, dans le cadre du festival Aux armes, contemporains !

Paul Méfano (1937-2020)

Involutive pour clarinette solo

Véronique Fèvre, clarinette

Georges Bataille (1897-1962)

Extrait de « Sur Nietzsche »

Véronique Fèvre, lecture

Pour ouvrir ce concert sur le thème de la mémoire, les musiciens de l’ensemble 2e2m ont voulu rendre hommage au fondateur de l'ensemble, Paul Méfano, décédé le 15 septembre dernier. Véronique Fèvre interprète une pièce de jeunesse de Paul Méfano, Involutive, composée en 1958. À la fin de la pièce, la clarinettiste prononce de splendides vers de Georges Bataille qui figurent sur la partition de Paul Méfano.

Raphaël Sévère (né en 1994)

In Stahlgewittern (Orages d’acier), trio pour clarinette, violon et piano (d’après le livre d'Ernst Jünger, commande de La Scala Paris - création mondiale) - 1. In der Kreidegräben der Champagne (Dans les tranchées de craie champenoises), 2. Vom täglichen Stellungskampf (Du quotidien de la lutte de position), 3. Die grosse Schlacht (La grande bataille)

Raphaël Sévère, clarinette

clarinette Noémie Schindler , violon

, violon Nathanaël Gouin, piano

In Stahlgewittern est une création de Raphaël Sévère commandée par la Scala à Paris. Le compositeur et musicien de 26 ans s’est révélé à l’âge de douze ans en remportant le concours de Tokyo et il a gagné depuis plusieurs autres récompenses honorant son talent de musicien. Moins connu comme compositeur, il crée pourtant depuis quelques années comme le prouve cette pièce écrite pour un trio de clarinette, violon et piano et composée en trois mouvements : Dans les tranchées de craie champenoises, Du quotidien de la lutte de position, et La Grande Bataille. L'oeuvre s’inspire du livre d’Ernst Jünger Orages d’acier sur la Première Guerre mondiale.

Francesco Filidei (né en 1973)

Ballata n° 3 pour piano et ensemble

Nathanaël Gouin, piano

piano Ensemble 2e2m

Léo Margue, direction

Bernard Cavanna (né en 1951)Concerto n°2 « Scordatura » pour violon et ensemble (nouvelle version, création mondiale)

Noémie Schindler, violons

violons Ensemble 2e2m

Léo Margue, direction

Cette création mondiale est une nouvelle version du deuxième concerto pour violon de Bernard Cavanna intitulé Scordatura. Dans celle-ci, le compositeur utilise plusieurs violons accordés différemment. La violoniste Noémi Schindler (pour qui Bernard Cavanna a déjà composé par le passé) joue donc la pièce en alternant différents violons pour la terminer sur un quart de violon. Une dimension intime ressort de ce concerto dans lequel Bernard Cavanna a fait une référence au concerto pour violon d’Alban Berg et a aussi utilisé la cornemuse ou encore la mandoline…

Après-concert

Claude Debussy (1862-1918)

Quatuor à cordes en sol mineur op. 10 – 2. Assez vif et bien rythmé

- Quatuor Béla

Enregistré en 2019 (Beaune) Le Palais des dégustateurs PDD022