Beethoven en bretelles ! Concert inédit de Félicien Brut et ses amis autour de Beethoven

Retransmission du concert enregistré vendredi 11 décembre 2020 à 16h au Théâtre de l'Alliance Française à Paris.

Entouré de ses complices, le Quatuor Hermès et le contrebassiste Edouard Macarez, Félicien Brut accueillera également des artistes qu’il aime, réunis pour l’occasion : la mezzo-soprano Karine Deshayes, le pianiste Thomas Enhco, le guitariste Thibaut Garcia, la trompettiste Lucienne Renaudin-Vary et le chanteur Tim Dup.

"Pour célébrer Beethoven, compositeur ô combien européen et universel ; pour dire que la musique et la culture sont des biens essentiels, de ces derniers remparts portant la lumière face à l’obscurantisme ; pour porter notre espoir de voir arriver des jours meilleurs, de retrouver nos amis et nos proches, de partager ensemble, à nouveau, du neuf."

Félicien Brut