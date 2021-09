Éric Le Sage et Olivier Latry à l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique

L'organiste Olivier Latry et le pianiste Eric le Sage donnent un concert en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.

Concert donné en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

"Les marteaux du piano et le vent de l’orgue : Éric Le Sage et Olivier Latry s’associent pour faire vivre un répertoire insolite et captivant, promesse de couleurs inouïes. Sur la scène de l’Auditorium, grâce à la console mobile de l’orgue, pianiste et organiste peuvent en effet échanger des regards au service de la musique. Pour l’occasion, les deux complices s’aventurent également dans des adaptations inédites dont celle de L’Apprenti sorcier et de la Rhapsodie in blue."

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Programme du concert :

Joseph Jongen -Hymne (arrangement pour piano et orgue)

César Franck -Prélude, fugue et variation pour piano et orgue

Jean Langlais -Diptyque pour piano et orgue : Allegro (extrait)

Gabriel Fauré -Nocturne pour piano n° 6

Paul Dukas -L’Apprenti sorcier (arrangement pour piano et orgue)

Maurice Ravel -Concerto en sol : Adagio assai (arrangement pour piano et orgue)

Louis Vierne -Deuxième Suite pour orgue (extraits) : Feux follets – Toccata

Geroge Gershwin -Rhapsody in blue (arrangement pour piano et orgue)

Olivier Latry, orgue

Éric Le Sage piano

Après-concert :

à réécouter AUDIO 1h 58mn émission Relax ! Olivier Latry, à l'orgue de Notre-Dame