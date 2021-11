En public et en direct du Palais Carli à Marseille, Salle Tomasi

La cité phocéenne est réputée dans le monde musical pour sa tradition d’opéra et l’excellence de son conservatoire. Alors qu’il en était le directeur très aimé, Pierre Barbizet, grand pianiste et pédagogue, a largement contribué à cette renommée.

En direct et en public de la salle Tomasi du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille avec :

Un ensemble de cuivres et percussions, constitué de musiciens professeurs au CRR de Marseille et/ou solistes de l'orchestre de l'opéra de Marseille

Guillaume Fattet (trompette)

Philippe Nava (trompette)

Thierry Amiot (trompette)

Julien Desplanque (cor)

Ana Beatriz Menezes (cor)

Ruben Garcia Domenech (cor)

Vincent Robinot (cor)

Laurent Cabaret (trombone solo)

Christian Ballaz (trombone)

Felix Pereira (trombone)

Olivier Dubois (trombone)

Mathieu Honoré (tuba)

Bernard Boellinger (timbales)

Alexandre Régis (percussions)

Bernard Pereira (percussions)

Sebastien Boin (direction)

Marina Chiche et Aurélien Pontier : Hommage à Pierre Barbizet

Marina Chiche (violon)

Aurélien Pontier (piano)

Pierre Morabia

Pierre Morabia (piano)

​Rémy Bres-Feuillet et Frédéric Isoletta

​Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor) et Frédéric Isoletta (piano)

Programme du concert

Henri Tomasi

Don Juan de Mañara, Fanfares Liturgiques :

Annonciation Evangile (trombone solo : Laurent Cabaret) Apocalypse (scherzo) Procession du Vendredi-Saint

L'ensemble de cuivres et percussions Tomasi

Déodat de Séverac

En vacances : Valse Romantique

Pierre Morabia (piano)

Déodat de Séverac

En Languedoc : Coin de cimetière au printemps

Pierre Morabia (piano)

Déodat de Séverac

Cerdaña, 5 Études Pittoresques :

Ménétriers et glaneuses Les muletiers devant le Christ de Llivia Le retour des muletiers

Pierre Morabia (piano)

Graciane Finzi

L’heure exquise

​Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor), Frédéric Isoletta (piano)

Georges Boeuf

Lettre pour contralto ​

Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor), Frédéric Isoletta (piano)

Kurt Weil

Je ne t’aime pas Complainte de la Seine Nanna’s Lied ​

Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor), Frédéric Isoletta (piano)

Philip Glass

Metamorphosis 1 ​

Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor), Frédéric Isoletta (piano)

Kostas Giannidis

5 chansons d’espoir d'après Rabindranath Tagore :

Près de moi, il s’est assis Où peux-tu être Là est mon plaisir ​

Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor), Frédéric Isoletta (piano)

Georg Friedrich Haendel

Le choix d'Hercule, HWV 69: Yet can I hear that dulcet lay

Rémy Bres-Feuillet (contre-ténor), Frédéric Isoletta (piano)

Fritz Kreisler/Gaetano Pugnani

Prélude et Allegro

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)

César Franck

Sonate pour violon et piano

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)

Lili Boulanger

Nocturne

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)

Maria Theresia von Paradies/Samuel Duschkin

Sicilienne

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)

Fritz Kreisler

Liebesfreud

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)

Fritz Kreisler

Liebeslied

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)

Fritz Kreisler

Schön Rosmarin

Marina Chiche (violon), Aurélien Pontier (piano)