La pianiste Anne Queffelec, les violonistes Olivier Charlier et Anna Göckel, l'altiste Laurent Marfaing, le violoncelliste Marc Coppey et le contrebassiste Yann Dubost se réunissent autour des concertos pour piano de Mozart et Beethoven, dans une version chambriste, avec quintette à cordes...

En direct de La Roque d'Anthéron : les concertos pour piano de Mozart et Beethoven par Anne Queffélec