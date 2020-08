En direct de la Roque d'Anthéron : Brahms, Chopin et Debussy par Alexandre Kantorow et quintette à cordes

Au sein de l'écrin de verdure qu'offre l'Auditorium du Parc, Alexandre Kantorow, accompagné de Liya Petrova, David Petrlik, Antoine Tamestit, Aurélien Pascal et Yann Dubost, interprètent Brahms et Debussy, et concluent sur une version du concerto n°2 de Chopin pour piano et quintette à cordes.

En direct de la Roque d'Anthéron, Liya Petrova, David Petrlik, Antoine Tamestit, Aurélien Pascal, Yann Dubost et Alexandre Kantorow