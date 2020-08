Le concert d’ouverture du Festival propose un programme qui réunit Franz Schubert et Frédéric Chopin. On y retrouve le pianiste argentin Nelson Goerner, qui sait faire chanter le piano d’une manière tout à fait exceptionnelle, ainsi que le Quatuor Modigliani et le contrebassiste Yann Dubost.

En direct de La Roque d'Anthéron avec Nelson Goerner, le Quatuor Modigliani et Yann Dubost