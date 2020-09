En direct de la dernière nuit du Festival BBC Proms au Royal Albert Hall de Londres

Dernière nuit du Festival BBC Proms, avec la soprano sud-africaine Golda Schultz et l'Orchestre Symphonique de la BBC sous la direction de la cheffe finlandaise Dalia Stasevska.

Dernière nuit pour le Festival BBC Proms au Royal Albert Hall de Londres !

A l’occasion de cette soirée particulière donnée en effectif limité et sans son fameux public déchaîné agitant drapeaux de toutes nationalités, retrouvez pour la seconde année consécutive la cheffe d’orchestre finlandaise invitée Dalia Stasevska, dirigeant le majestueux Orchestre Symphonique de la BBC et le choeur de chambre britannique “BBC Singers”.

Cette année, les versions de Pomp and Circumstance et Rule, Britannia seront données muettes, purement orchestrales - les paroles étant jugées inappropriées par des activistes proches du mouvement Black Live Matter. Dans ces circonstances et malgré les polémiques entourant la jeune cheffe d’orchestre, Dalia Stasevska insuffle un vent de modernité à la soirée The Last Night of The Proms, bien qu'elle décline toutes responsabilités quant au choix du programme en se définissant simplement comme “une musicienne professionnelle ayant une affection et un respect pour le Royaume-Uni”.

En première partie de soirée, à 20h, écoutez le concert du 9 septembre 2020 donné dans le cadre du Festival des Proms au Royal Albert Hall de Londres. Retrouvez le chef estionien Paavo Järvi à la baguette, dirigeant l’Orchestre Philharmonique avec les solistes Benjamin Grosvenor (piano) et Jason Evans (trompette).

Le direct commencera ensuite à 21h !

Déroulement de l'émission

20h - première partie d'émission

Écoutez l’avant-concert enregistré le 9 septembre 2020 au Royal Albert Hall de Londres dans le cadre du Festival des Proms.

Programmation musicale

Benjamin Grosvenor , piano

Jason Evans, trompette

Philharmonia Orchestra

Paavo Järvi, direction musicale

Maurice Ravel (1875 - 1937)

Le Tombeau de Couperin (1917)

Dimitri Chostakovitch (1906 - 1975)

Concerto pour piano, trompette et orchestre à cordes en do mineur n°1 op.35

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

Symphonie n°41 en ut majeur K. 551, Jupiter (1788)

21h - deuxième partie d'émission

Écoutez le concert en direct du Royal Albert Hall de Londres, donné le samedi 12 septembre 2020 dans le cadre du Festival de Proms.

Programmation musicale

Dalia Stasevska, direction musicale

Golda Schultz, soprano

Orchestre Symphonique de la BBC

“BBC Singers”

Nicola Benedetti, violon

Igor Yuzefovich, violon

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), Lorenzo Da Ponte (1749 - 1838), Pierre-Augustin Beaumarchais (1732 - 1799)

Deh! vieni non tardar, Air de Suzanne, ext. de Le nozze di Figaro (Act. IV, Sc.10) (1786)

Richard Strauss (1864 - 1949), John Henry Mackay (1864 - 1933)

Morgen n°4, ext. des Quatre lieder op.27 TrV 170 (1894)

Andrea Tarrodi (1981 - )

Solus - création mondiale (2020)

Stephen Sondheim, Hugh Wheeler (1912 - 1987)

A Little Night Music (ext.) - “The Glamorous Life” (1973)

Jean Sibelius (1865 - 1957)

Impromptu en si mineur n°5 op.5 (1890)

Ralph Vaughan Williams (1872 - 1958)

The Lark Ascending (“l’envol de l’alouette”) (1921)

Stephan Koncz

Ciocârlia ("L'alouette") (1889)

Henry Wood (1869 - 1944)

Fantasia on British Sea-Songs (1905)

I. The Saucy Arethusa

II. Tom Bowling

III. Jack’s The Lad

IV. Sequence of sea songs from around the UK v. See, the conqu’ring here comes

V. Rule, Britannia!

Edward Elgar (1857 - 1934), Anne Dudley (1956 - )

Pomp and Circumstance op. 39 : Marche n°1 en ré majeur "Land of Hope and Glory" (1901)

Richard Rodgers (1902 - 1979), Oscar Hammerstein (1895 - 1960)

You'll Never Walk Alone, ext. de la comédie musicale Carousel (1945)

Hubert Parry, William Blake (1757 - 1827), Errollyn Wallen

Jerusalem (1916)

Anonyme, Benjamin Britten (1913 - 1976)

God Save the Queen (Hymne national)