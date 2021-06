En direct de l'Auditorium de Radio France, un récital de Benjamin Grosvenor

Pianiste en résidence à Radio France, Benjamin Grosvenor offre un récital aux couleurs romantiques, en interprétant des pages de Robert Schumann et de Frédéric Chopin.

Révélé en 2004 en remportant à l’âge de onze ans la finale piano du Concours de la BBC pour les jeunes musiciens, Benjamin a été invité à se produire au concert d’ouverture des Proms 2011 aux côtés du BBC Symphony Orchestra à l’âge de dix-neuf ans.

Il joue avec les plus grands orchestres (Boston Symphony, Chicago Symphony, Philadelphia Orchestra, Pittsburgh Symphony, Gürzenich-Orchester Köln, Orchestre national de Lyon, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre National de France, Hallé Orchestra, Orquesta nacional de España, Filarmonica della Scala, Orchestra della Svizzera italiana, London Philharmonic, London Symphony, City of Birmingham, San Francisco Symphony, Washington National Symphony Orchestra…). Une tournée en Chine est prévue avec le Britten Sinfonia.

Chambriste, il joue avec le Doric String Quartet dans une tournée nord-américaine, donne des concerts en duo avec la violoniste Hyeyoon Park, se produit au Schloss Elmau dans le cadre du Verbier Festival et à l’Internationales Musikfestival de Coblence.

En 2011, Benjamin Grosvenor a signé un contrat d’exclusivité avec Decca. Il a notamment enregistré le disque « Homages », les concertos de Chopin avec Elim Chan et le Royal Scottish National Orchestra, et un disque récent consacré à Liszt.

Programme :

Robert Schumann (1810 - 1856)

Blumenstück en ré bémol majeur Op19 (1839)

Pendant l’hiver 1838-1839, Schumann séjourne à Vienne où il espère implanter la Neue Zeitschrift für Musik, revue qu’il a fondée à Leipzig et dont il rédige la quasi-totalité des articles. La tentative se solde par un échec. Habité de sombres pensées, meurtri par la solitude, il n’en conserve pas moins une étonnante force créatrice. En quelques semaines, il compose plusieurs opus pianistiques d’une grande diversité, relevant du genre de la sonate, du cycle de miniatures ou de la pièce isolée. C’est à cette dernière catégorie qu’appartient le Blumenstück, titre que l’on pourrait traduire par « Pièce florale. »

Robert Schumann (1810 - 1856)

Kreisleriana Op16 (1838)

1- Extrêmement animé

2- Très intime et pas trop vite

3- Très agité

4- Très lent

5- Très animé

6- Très lent

7- Très vif

8- Vite et ludique

En 1837, Schumann utilise pour la première fois le terme de Fantasiestücke pour un cycle de pièces pour piano. Le vocable renvoie aux Fantasiestücke in Callot’s Manier (« Pièces de fantaisie à la manière de Callot »), quatre volumes de contes qu’E.T.A. Hoffmann (qui était aussi compositeur) avait publiés en 1814-1815. Le premier volume contient une série de récits fantastiques regroupés sous l’intitulé Kreisleriana. Schumann l’adopte pour son cycle pianistique opus 16, sous-titré « Phantasien für Pianoforte » (« Fantaisies pour piano »). Il plonge là au cœur du romantisme allemand, comme il s’en explique à Simonin de Sire, un musicien belge amateur : « Seuls les Allemands peuvent comprendre ce titre. Kreisler est un personnage créé par E.T.A. Hoffmann, un Kapellmeister plein d’esprit, excentrique et extravagant. Vous prendrez main plaisir à cette figure. Les titres de mes autres compositions me viennent toujours après que je les ai terminées. »

Comme les Fantasiestücke op. 12 de 1837, les Kreisleriana op. 16 comportent huit pièces. En revanche, les morceaux ne sont dotés que d’indications expressives en allemand, et non plus de titres, comme si Schumann souhaitait ne pas trop orienter l’imagination des interprètes et des auditeurs. Si la source d’inspiration induit une cohérence poétique, voire une narrativité latente, le cycle pianistique n’est pourtant pas l’équivalent d’une « intrigue » littéraire, où les sons se substitueraient aux mots. Reflet de la fascination des romantiques pour la pensée fragmentaire, il offre aussi à la psyché schumanienne l’écrin idéal à l’expression de ses humeurs alternées, ici exacerbées (on notera la fréquence de l’adverbe « sehr », « très », dans les intitulés).

Frédéric Chopin (1810 - 1849)

Sonate pour piano n° 3 Op 58 en si mineur (1844)

1- Allegro maestoso

2- Scherzo (molto vivace)

3- Largo

4- Finale. Presto non tanto

Chopin compose sa troisième et dernière sonate pour le piano pendant une période particulièrement tendue de sa vie personnelle. Tandis que sa relation avec George Sand se détériore, il apprend la mort de son père, en mai 1844. Pendant l’été, la visite de sa sœur lui apporte heureusement quelque consolation.

L'après concert

