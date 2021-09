Le Concert de rentrée de l'Orchestre Philharmonique et de la Maîtrise de Radio France à trois chefs !

Trois chefs pour une ouverture de saison ! Sofi Jeannin dans Bartók, Marc Desmons dans la création du concerto 6 db d'Oscar Bianchi, et Fabien Gabel dans la 1ère Symphonie "Titan" de Gustav Mahler. Un concert en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique.

Le concert en direct vidéo dès 20h

Le concert #1

Béla Bartók : Trois scènes de village, Chants populaires slovaques : 1. Noce, 2. Berceuse, 3. Danse de garçons

Maîtrise de Radio France dirigée par Sofi Jeannin

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pause - avec Lorraine Campet, Yann Dubost et Oscar Bianchi

, © Christophe Abramowitz / Radio France

Le concert #2

Oscar Bianchi : 6db, concerto pour six contrebasses (Commande de radio France, Festival Archipel, Basel Sinfonietta, Russian Concert Agency, création mondiale), avec le soutien de la Fondation pour la musique Ernst von Siemens, Pro Helvetia, Landis & Gyr Stiftung, Fondation Musique et Radio - Institut de France et Covéa Finance)

Boris Trouchaud, Lorraine Campet, Boris Trouchaud, Lorraine Campet, Edouard Macarez, Weiyu Chang, Lucas Henri, Yann Dubost, contrebasses

Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Marc Desmons

L'entracte - avec Marc Desmons et Sofi Jeannin

Benjamin Britten : Lachrymae op. 48a pour alto et orchestre à cordes (extrait)Marc Desmons (alto), Orchestre d'Auvergne, Armin Jordan (direction)

SAPHIR productions

Gabriel Fauré : Cantique de Jean RacineMaîtrise de Radio France, Vincent Warnier (orgue Grenzing 2015 de l'auditorium de Radio France)

ALPHA 2018



Le concert #3

Gustav Mahler - Symphonie n° 1 «Titan »

1. Langsam. Schleppend. Wie ein Naturlaut (Lent. Traînant. « Comme un son de la nature »)

2. Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell (Énergique et animé, mais pas trop vite)

3. Feierlich und gemessen, ohne zu schleppen (Solennel et mesuré, sans traîner)

4. Stürmisch bewegt (Orageux et animé)

Maîtrise de Radio France Sofi Jeannin, chef de chœur

Orchestre philharmonique de Radio France dirigé par Fabien Gabel

L'après-concert - avec Fabien Gabel

Piotr Ilitch Tchaïkovski : Variations en la majeur sur un thème roccoco op. 33Orchestre Symphonique de Québec, Stéphane Tetreault (violoncelle solo), Fabien Gabel (direction)

ANALEKTA 2012

Béla Bartók : 2. Allegro giocoso, Concerto pour violon n°1 (extrait)

Vilde Frang (violon), Orchestre Philharmonique de Radio France, Mikko Franck (direction) WARNER CLASICS 2018

, © Christophe Abramowitz / Radio France

Programme complet du concert