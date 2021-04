DIRECT : Le Concert de la Loge et la Maîtrise de Radio France interprètent le Stabat Mater de Pergolèse

Le Stabat Mater est l’une des partitions les plus célèbres de l’italien Pergolèse interprétée ici par le Concert de la Loge et la Maîtrise de Radio France avec Florie Valiquette, soprano et Adèle Charvet, mezzo-soprano en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.

Le concert de la loge, © Franck Juery