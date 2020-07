Emmanuel Pahud : musique symphonique direction Michaël Schonwandt et musique de chambre avec Christian Rivet.

A Montpellier, le flûtiste Emmanuel Pahud, sous la direction de Michaël Schonwandt avec l'Orchestre national Montpellier Occitanie interprète des oeuvres de Sibelius, Rued Langgaard, Nielsen. Puis avec le guitariste Christian Rivet, des pièces d'Ibert, Bach, Piazzolla et Shankar.

Avant concert :

Entretien avec Jean-Pierre Rousseau, directeur du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Présentation de l'édition "Autrement" qui propose une radio du festival, un concert d’orchestre samedi 11 juillet, et tout un week-end, les 18 et 19 juillet. Et avec une programmation dédiée sur France Musique.

France Musique réserve une place exceptionnelle au Festival avec des rediffusion des grandes heures classiques et jazz du Festival du 13 au 25 juillet, avec 3 rendez-vous quotidiens (13h, 16h et 20h).

La Radio du Festival, sur l'appli et en streaming sur lefestival.eu du 10 au 30 juillet, pour découvrir des centaines d'heures de captations de concerts, des entretiens inédits, des playlists et des émissions originales produites par l'équipe du festival avec la participation du public.

Le week-end du Festival, dans la ville de Montpellier et au Château d'Ô les 18 et 19 juillet, renouera le lien avec le public avec une dizaine de concerts classiques, jazz et électro, en plein air, gratuits et dans le respect des normes sanitaires.

Avec : Made in Brass (Sextuor de cuivres de l’ONM), le Quatuor Hanson, Radio Coriolis, Le Trio Barolo, Les Tromano, Les Anches hantées, Christian-Pierre La Marca, Nathanaël Gouin, Ingmar Lazar, Félicien Brut, Edouard Macarez et le Paul Lay Trio.

Premier concert :

Concert enregistré le 27 juillet 2017 à l'Opéra Berlioz du Corum, à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Programme :

Jean Sibelius :Finlandia op.26, tableau symphonique

Rued Langgaard :Sfinx, poème pour orchestre

Carl Nielsen :Concerto pour flûte et orchestre

bis : Carl Nielsen : La mère, op. 41 (extrait) – 2. Les enfants jouent

Jean Sibelius :Symphonie n°2 en ré Maj. op.43 bis Jean Sibelius : Deux pièces d’après Kuolema op. 44 (extrait) – 1. Valse triste op. 44 n° 1

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Orchestre national Montpellier Occitanie

Michaël Schonwandt, direction

Prise de son : Joël Soupiron, Olivia Branger et Julien Calvas

Réalisation : Philippe Petit

Mise en ondes : Raffi Kevorkian

Second concert :

Concert enregistré le 28 juillet 2017 à la Salle Pasteur du Corum à Montpellier, dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier.

Programme :

Astor Piazzolla :Histoire du tango pour flûte et guitare : I. Bordel 1900

Jean-Sébastien Bach :Sonate pour flûte et basse continue en ut majeur BWV 1033

I. Andante – Presto / II. Allegro / III. Adagio / IV. Menuets I et II

Astor Piazzolla :Histoire du tango pour flûte et guitare : III. Nightclub 1960

Jacques Ibert :Entracte

Ravi Shankar :L’Aube enchantée, sur le raga Todi

Astor Piazzolla :Histoire du tango pour flûte et guitare : II. Café 1930Anton Diabelli : Grande sérénade pour flûte et guitare en sol majeur op. 99

Astor Piazzolla :Histoire du tango pour flûte et guitare : IV. Concert d’aujourd’hui

Emmanuel Pahud, flûte traversière

Christian Rivet, guitare

Prise de son : Claire Levasseur et Jean-Benoît Tétu

Réalisation : Philippe Petit