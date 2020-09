Deux symphonies de Brahms et Mozart par l’Orchestre de Paris sous la baguette de Gianandrea Noseda

Honneur aux cordes en direct de la Philharmonie de Paris avec l’Orchestre de Paris dirigé par Gianandrea Noseda et les solistes Philippe Aïche (violon) et David Gaillard (alto). Deux symphonies au programme : la concertante de Mozart et la deuxième de Brahms.

Concert en direct de la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris dès 20h30

Programmation

AVANT-CONCERT

Entretien avec Anne-Sophie Brandalise

Maurice Ravel (1875-1937)

Alborada del gracioso

Orchestre de Paris

Josep Pons, direction

Harmonia Mundi 902326

Serge Rachmaninov (1873-1943)

Prélude op. 32 n° 4, en mi mineur

Lukas Geniusas, piano

Piano Classics PCL0078

Luigi Dallapiccola (1904-1975)

Prima Serie dei Cori di Michelangelo Buonarroti il Giovane (1933) – 1. Il Coro delle Malmaritate, 2. Il Coro dei Malammogliati

Danish National Concert Choir

Gianandrea Noseda, direction

Chandos CHSA5276

CONCERT EN DIRECT

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Symphonie concertante pour violon, alto et orchestre en mi bémol majeur K. 364 - I. Allegro maestoso, II. Andantino, III. Presto

Philippe Aïche, violon

David Gaillard, alto

Orchestre de Paris

Gianandrea Noseda, direction

PAUSE

Franz Schubert (1797-1828)

Quatuor à cordes n ° 14 en ré mineur « La Jeune Fille et la Mort » – II. Andante con moto

Quatuor Les Dissonances

David Grimal, violon

Hans Peter Hofmann, violon

David Gaillard, alto

Xavier Phillips, violoncelle

Enregistré en septembre 2015 (concert, Opéra de Dijon)

Les Dissonances LD010D

CONCERT EN DIRECT

Johannes Brahms (1833-1897)

Symphonie n° 2 en ré majeur, op. 73 - 1. Allegro non troppo, 2. Adagio non troppo, 3. Allegretto grazioso, quasi andantino, 4. Allegro con spirito

Orchestre de Paris

Gianandrea Noseda, direction

APRÈS-CONCERT

Entretien avec Philippe Aïche, premier violon solo et David Gaillard, premier alto solo

Franz Schubert (1797-1828)

Trio n° 2 en mi bémol majeur, op. 100 D. 929 – III. Scherzo

Trio élégiaque

Philippe Aïche, violon

Virginie Constant, violoncelle

François Dumont, piano

Enregistré en 2016

Academy Productions 184032

Jean-Philippe Viret (né en 1959)

Pierre Daura

Sébastien Surel, violon

David Gaillard, alto

Eric-Maria Couturier, violoncelle

Jean-Philippe Viret, contrebasse

Enregistré en 2012

Melisse 666012

Philippe Aïche

Philippe Aïche est entré à l’Orchestre de Paris en 1985 où il est actuellement premier violon solo. Sa grande expérience et sa formation musicale solide lui ont permis de décrocher divers titres et de remporter plusieurs concours (Concours Internationaux de violon « Tibor Varga » ou « Lipizer » en Italie entre autres), de recevoir les conseils de grands maîtres tels que Salvatore Accardo ou Menahem Pressler et de jouer sous la direction de grands chefs (Solti, Giulini, Bernstein, Maazel, Sawallisch, Jochum etc... ). Il se produit régulièrement en soliste en France et à l’international avec différents ensembles et chefs et s’intéresse lui aussi à la direction d’orchestre qu’il a déjà pratiquée de nombreuses fois comme en 2001 où il dirigea la 9ème symphonie de Beethoven par l’Orchestre de Paris à l’occasion de la fête de la musique dans les jardins de l’Hôtel Matignon.

David Gaillard

Premier alto solo à l’Orchestre de Paris, David Gaillard a commencé sa formation musicale à l’École Nationale de Musique où il a remporté les Médailles d’or de violon, piano et formation musicale. Par la suite, les distinctions ont été nombreuses : Premiers prix d'excellence de violon et alto et de musique de chambre à l'ENM , premier nommé au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris dans la classe d'alto de Jean Sulem où il y remporte notamment le Premier prix à l'unanimité (avec les félicitations du jury).

David Gaillard se produit régulièrement en formation de chambre avec des artistes tels que Xavier Phillips ou David Grimal dans des lieux prestigieux (Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Festival d’Aix-en-Provence…). Il collabore aussi avec divers ensembles tels que l’Ensemble Intercontemporain, le Groupe de musique expérimentale de Marseille, l'ensemble Itinéraire et fait lui-même partie de l'orchestre de chambre Les Dissonances.