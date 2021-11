Nikolaï Lugansky et l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigés par Mikko Franck à la Philharmonie

Le tsar Lugansky se lance dans un de ses chevaux de bataille : le Concerto n°2 pour piano de Rachmaninov, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck. En 2ème partie : la 7ème Symphonie de Bruckner, en hommage à Wagner. Nikolaï Lugansky, Mikko Franck seront nos invités.

Concert donné le vendredi 19 novembre 2021 dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris, dans le cadre du 75e anniversaire d’Unicef et de la Journée internationale des droits de l’enfant.

Ambassadeur d’UNICEF depuis 2007, l’Orchestre philharmonique de Radio France a accompli de nombreuses actions en faveur des droits des enfants. En février 2018, Mikko Franck été nommé ambassadeur d’UNICEF France, et en cette qualité, a effectué une mission au Sénégal et deux missions au Bénin. Lors de sa nomination, il a déclaré que « chaque enfant est unique, chaque vie est importante. Chaque enfant, quelles que soient ses origines, devrait avoir le droit de vivre dans un environnement stable et sain qui lui permette de réaliser ses rêves et de développer tout son potentiel ».

Pour cette occasion, Benjamin François interviewera Jean-Marie Dru, président d'Unicef France.

L'avant-concert

Sergeï Rachmaninov - 6 Moments musicaux pour piano op.16

Nikolaï Lugansky, piano

WARNER CLASSICS 2017

Le concert #1

Sergueï Rachmaninov - Concerto pour piano et orchestre n° 2 en ut mineur op. 18 (1. Moderato, 2. Adagio sostenuto, 3. Allegro scherzando)

Nikolaï Luganski, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Mikko Franck, direction

Le concert #2

Anton Bruckner - Symphonie n° 7

Orchestre Philharmonique de Radio France,

Mikko Franck, direction

Concert enregistré en direct le vendredi 19 novembre 2021 dans la Grande Salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris. Vous pouvez le réécouter pendant 1 mois sur www.francemusique.fr

L'après-concert

Claude Debussy - Suite bergamasque pour piano L. 82

Nikolaï Lugansky, piano

HARMONI MUNDI 2018

