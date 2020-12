La Tétralogie de Richard Wagner (version concert) : Première journée "La Walkyrie"

Avec La Walkyrie, l’Orchestre de l’Opéra de Paris aborde la page la plus tourmentée du Ring. Clément Rochefort nous guide dans ce deuxième volet et première journée de la Tétralogie, sur les traces de Siegmund et Sieglinde, les jumeaux incestueux incarnés par Stuart Skelton et Lise Davidsen.

Répétition générale de La Walkyrie à l'Opéra Bastille, le 21 novembre 2020, © Elisa Haberer/OnP