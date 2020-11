Guillaume de Machaut ou l’Ars Nova en majesté avec Le Miroir de Musique de Baptiste Romain à Royaumont

Au Moyen Âge, la Nouvelle Vague de la musique baroque française fut "l'Ars Nova". Guillaume de Machaut, poète et compositeur "moderne" du XIVe siècle en est l’un des représentants. C’est toute cette modernité que nous propose de revivre l'ensemble Le Miroir de musique dirigé par Baptiste Romain.

Concert donné le 10 octobre 2020 à 20h30 au Réfectoire des Moines de l'Abbaye de Royaumont dans le cadre du Festival de Royaumont.

Programme du concert

Guillaume de Machaut (1300 - 1377) :

- S’Amours ne fait par sa grace adoucir, Ballade (XIVème)

- Fera pessima / O livoris feritas / Fons totius superbie, Motet (XIVème)

- De desconfort, de martyre amoureus, Ballade (XIVème)

- Se ma dame m’a guerpy, Virelai (XIVème)

- Ego moriar pro te / Lasse, je suis en aventure / J’ai tant mon cuer, Motet (XIVème)

- Biauté qui toutes autres, Ballade (XIVème)

- Amara valde / Amour et biauté / Quant en moy, Motet (XIVème)

- Vos doulz resgars, douce dame, m’a mort, Rondeau (XIVème)

- Encor y a maint ressort ; ramembrer, imaginer, Estampie (XIVème)

- Mors sui, se je ne vous voy, Virelai (XIVème)

- C’est force, faire le weil, Virelai (XIVème)

- Obediens usque ad mortem / Helas, ou sera pris confors / Hareu hareu

- Motet (XIVème)

- Messe de Notre Dame, Sanctus (XIVème)

Bernard de Clairvaux : Jubilus Bernardi (XIIe siècle)

Le Miroir de musique :

Sabine Lutzenberger, mezzo-soprano

Dina König, alto

Jacob Lawrence, ténor

Tore Tom Denys, ténor

Mara Winter, flûtes

Rui Stähelin, luth

Elizabeth Rumsey, viola d'arco

Direction, vièle, rebec (vièle) : Baptiste Romain

L'après-concert

Georg Friedrich Haendel : Sémélé (Acte III)

Louise Alder, soprano (Sémélé)

Lucile Richardot, mezzo-soprano (Juno)

Emily Owen, soprano (Iris)

Gianluca Buratto, basse (Somnus)

Hugo Hymas, ténor (Jupiter)

Lucile Richardot, mezzo-soprano (Ino)

Carlo Vistoli, contre-ténor (Athamas)

Gianluca Buratto, basse (Cadmus)

Peter Davoren, ténor (Apollo)

Chœur Monteverdi avec les Solistes Baroques Anglais dirigés par Sir John Eliot Gardiner

[Soli Deo Gloria SDG733]

JohnSheppard : Ludica me Deus

Choir of New College Oxford dirigé par Robert Quinney

[Linn CKD632]

Dario Castello : Sonate n°17 - pour 2 cornets à bouquin, 2 violons et basse continue

Inalto dirigé par Lambert Colson

[Ricercar 492196]