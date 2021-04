Baroque allemand sauce italienne, par Vox Luminis et l’Orchestre baroque de Fribourg dirigés par L. Meunier

Lionel Meunier et son ensemble Vox Luminis nous entrainent sur les voies sacrées de l’Allemagne du 17e, avec l’Orchestre baroque de Fribourg, à travers la musique de trois compositeurs (Christoph Bernhard, Heinrich Biber et Agostino Steffani) qui ont en commun l’héritage de l’Italie baroque.

Programme

Concert donné le 5 mars 2021 au Liederhalle de Stuttgart

Christoph Bernhard (1628-1692) : Herr, nun lässest du deinen Diener

1. Sonata

2. Herr, nun lässest Du Deinen Diener

3. Gott gab herzbrennende Begier

4. Den Heiland, den verlangten Glanz

5. Ein Licht, das finstre Heidenthum

6. Chorus: Herr, nun lässest Du Deinen Diener

Heinrich Ignaz Franzvon Biber (1644-1704) : Requiem en fa mineur (c.1692)

1. Introïtus – Kyrie

2. Sequentia. Dies iræ

3. Offertorium

4. Sanctus & Benedictus

5. Agnus Dei – Communio

Agostino Steffani (1654-1728) : Stabat Mater

1. Stabat Mater dolorosa

2. Andante. Cuius animum

3. Andante. Quis est homo qui non fleret

4. Poco allegro. Pro peccatis suae gentis

5. Andante. Vidit suum dulcem natum morientem

6. Moderato. Eja Mater, fons amoris

7. Andante. Fac me vere tecum flere

8. Lento. Virgo virginum praeclara

9. Poco allegro. Fac ut portem Christi mortem

10. Andante. Fac me plagis vulnerari

11. Andante. Inflammatus et accensus per te

12 Adagio. Quando corpus morietur

Vox Luminis avec l'Orchestre Baroque de Fribourg et Lionel Meunier, basse et direction

L'Après-Concert

Jean-Sébastien Bach : Le clavier bien tempéré Livre I

- Prélude en Mi bémol Majeur BWV 852

- Fugue en Mi bémol Majeur BWV 852

- Prélude en mi bémol mineur BWV 853

- Fugue en mi bémol mineur BWV 853

- Prélude en Mi Majeur BWV 854

- Fugue en Mi Majeur BWV 854

- Prélude en mi mineur BWV 855

- Fugue en mi mineur BWV 855Aaron Pilsan, piano

[Alpha 669]

Jean-Sébastien Bach (trans. Laurence Dreyfus) : Le Clavier Bien tempéré - Livre II

- Prélude et Fugue en sol mineur BWV 885

- Fugue en Ut majeur BWV 870

- Fugue en Ut mineur BWV 871

- Prélude et Fugue en ut dièse mineur BWV 873)

Consort Phantasm

[Linn Records]

Jean-Sébastien Bach :Cantate BWV 45 Es ist dir gesagt Mensch was gut ist :

- Es ist dir gesagt Mensch was gut ist (Chœur)

- Der Höchste lässt mich seinen Willen wissen (Récitatif de ténor)

- Weiss ich Gottes Rechte (Air de ténor)

- Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage (Arioso de basse)

- Wer Gott bekennt (Air de haute-contre)

- So wird denn Herz und Mund (Récitatif de haute-contre)

- Choral Gib dass ich tu mit Fleiss

Jean-Sébastien Bach :Fantaisie et fugue pour clavecin en la mineur BWV 904 : 1. Fantaisie

Rinaldo Alessandrini, clavecin

[Naïve OP30581]